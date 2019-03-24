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Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu!

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EĞLENCE  | 24.03.2019 05:32 | Son Güncelleme

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da güne damgasını vuran olay ise Melisa ile yaşandı. Ödül oyunu sırasında bayılan Melisa herkesi korkuttu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu!

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu farkla sona erdi. Ödül oyunun kaybeden Türkiye, Yunanistan karşısında dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Ödül oyununun ardından Türk takımı karıştı.

Survivor'da ilk oyun erzak ödülü içindi. Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları erzak ödülü için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise 8'e 10 Yunan takımı oldu.

MELİSA RAHATSIZLANDI

Erzak oyununda Yunan takımından Afroditi ile karşı karşıya gelen Melisa oyunun sonunda rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Melisa’ya sağlık ekipleri müdahale etti.

Ödül oyunun ardından adalarına dönen Türk takımında tartışmalar meydana geldi. Bora iyi olduğu yarışmalarda seçilmediğine sitem etti.

YUNAN TAKIMINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Survivor Türkiye Yunanistan Yunan takımında Spyros'un sakatlığı ile ilgili Tony'nin sözleri Dimitra'nın dikkatini çekti ve Tony ile arasında kısa süreli tartışma yaşadı.

BORA VE HİKMET ADADA YÜZLEŞTİ

Erzak oyununda kaybeden Türk takımında oyuncu seçimleri ile ilgili yaşanan tartışmaların ardından Hikmet ve Bora adada yüzleşti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU YUNAN TAKIMI KAZANDI

Survivor dokunulmazlık oyunun Yunanistan kazandı.

Yunanistan: 10 – Türkiye: 4

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