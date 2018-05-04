Survivor'da döner ve iletişim ödüllerini kim kazandı? Ödül oyununda tarihi fark!

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde iki oyun heyecanı birden vardı. Günün ilk oyununda oldukça zorlu bir parkura çıkan takımlar, ikişer kişilik ekipler halinde dev silindiri parkurda yuvarlayarak hedefe gitmeye çalıştı.

YOĞURTLU DÖNER ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da uzun zamandır yemek ödülü kazanamayan ve oldukça aç durumda olan Ünlüler oyuna çok hızlı başladı. Oyun öncesinde Gönüllüler takımında Hakan ve Nagihan arasında yaşanan tartışma takımı kötü etkiledi. Oyunu açık farkla götüren Ünlüler, çok rahat bir şekilde 10-2'lik skorla oyunu kazanmayı başardı. Haftalar sonra güzel bir yemek ödülüne kavuşan Ünlüler yoğurtlu dönerin tadını çıkardı.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim ödül oyununda karşı karşıya geldiler. Arkadaşlarıyla telefonda konuşabilmek için yarışan iki takım arasında mücadele oyun sırasında oldukça dengeli gitti. Yemek ödülünü kaybeden Gönüllüler, manevi yönü çok yüksek olan iletişim oyununa iyi başladı. Kıyasıya mücadelenin olduğu oyunda skor 9-9'a gelince takımlar bayrak yarışına çıktı. Nefeslerin tutulduğu mücadelede kazanan taraf ise Ünlüler oldu.