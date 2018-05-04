Survivor'da döner ve iletişim ödüllerini kim kazandı? Ödül oyununda tarihi fark!

Survivor 2018'in Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde iki oyun heyecanı birden vardı. Günün ilk oyununda oldukça zorlu bir parkura çıkan takımlar, ikişer kişilik ekipler halinde dev silindiri parkurda yuvarlayarak hedefe gitmeye çalıştı.
YOĞURTLU DÖNER ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da uzun zamandır yemek ödülü kazanamayan ve oldukça aç durumda olan Ünlüler oyuna çok hızlı başladı. Oyun öncesinde Gönüllüler takımında Hakan ve Nagihan arasında yaşanan tartışma takımı kötü etkiledi. Oyunu açık farkla götüren Ünlüler, çok rahat bir şekilde 10-2'lik skorla oyunu kazanmayı başardı. Haftalar sonra güzel bir yemek ödülüne kavuşan Ünlüler yoğurtlu dönerin tadını çıkardı.
İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları iletişim ödül oyununda karşı karşıya geldiler. Arkadaşlarıyla telefonda konuşabilmek için yarışan iki takım arasında mücadele oyun sırasında oldukça dengeli gitti. Yemek ödülünü kaybeden Gönüllüler, manevi yönü çok yüksek olan iletişim oyununa iyi başladı. Kıyasıya mücadelenin olduğu oyunda skor 9-9'a gelince takımlar bayrak yarışına çıktı. Nefeslerin tutulduğu mücadelede kazanan taraf ise Ünlüler oldu.
DAMLA VE YAĞMUR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İletişim oyununu kaybeden Gönüllüler'de Damla Can ve Yağmur gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarıyla konuşamadığı için ağlayan Damla'yı Murat sakinleştirmeye çalıştı. Oyunu kazanan Ünlüler ise cep telefonuyla arkadaşlarıyla konuşup hasret giderdiler.
HAKAN NAGİHAN KAVGASI GÖNÜLLÜLER'İ KARIŞTIRDI
Gönüllüler'de kaybedilen oyun öncesi yaşanan Hakan-Nagihan gerilimi takımın gündemine geldi. Oyun sonrasında Hilmi Cem, yaşanan tartışma nedeniyle takımın olumsuz etkilendiğini oyuna moralsiz çıktıkları için kaybettiklerini söyledi. Oyun öncesinde yarışmacı eşleşmeleri sırasında Hakan'ın Yağmur'u koruduğunu ve her şeye karıştığını söyleyen Nagihan sinirden çılgına dönünce Hakan'la tartıştı. Bu tartışma sonrasında ise gerilim sürdü.
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