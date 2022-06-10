Survivor'da 9 Haziran akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun sonucunda kaybeden takım, eleme konseyine gitti ve takım arkadaşının adını yazdı. Survivor'da sonlara gelindiğinden takımlar da değişmeye başladı. Yeni takımları, takım kaptanları belirliyor. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 9 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8-6'lık skor ile Mavi takım kazandı. İkinci turu kazanan da 8-7'lik skor ile Mavi takım oldu. Böylelikle Mavi takım hem ödülün hem de dokunulmazlığın keyfini çıkarırken, Kırmızı takım konseyde isim yazmak zorunda kaldı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Evrim Keklik'in elenmesinin ardından ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla Batuhan Karacakaya oldu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

Ayşe

Adem

Anıl

Batuhan



