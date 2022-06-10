Survivor'da 9 Haziran akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunun sonucunda kaybeden takım, eleme konseyine gitti ve takım arkadaşının adını yazdı. Survivor'da sonlara gelindiğinden takımlar da değişmeye başladı. Yeni takımları, takım kaptanları belirliyor. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 9 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8-6'lık skor ile Mavi takım kazandı. İkinci turu kazanan da 8-7'lik skor ile Mavi takım oldu. Böylelikle Mavi takım hem ödülün hem de dokunulmazlığın keyfini çıkarırken, Kırmızı takım konseyde isim yazmak zorunda kaldı.
Evrim Keklik'in elenmesinin ardından ilk eleme adayı Ayşe Yüksel olmuştu. İkinci eleme adayı ise oy çokluğuyla Batuhan Karacakaya oldu.
ATAKAN (Haftanın Kaptanı)
Berkan
Nisa
Ogeday
Hikmet
NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)
Ayşe
Adem
Anıl
Batuhan
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