Survivor'da eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın yeni takımları belli oldu. Haftanın kaptanlık yarışını erkeklerde Ogeday, kadınlarda da Nagihan kazandı. Ardından ise yeni takımlar için seçmeler yapıldı. Mavi takımda Ogeday, Atakan, Berkan ve Nisa, kırmızı takımda ise Nagihan, Adem, Ayşe, Batuhan ve Hikmet yer aldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan kırmızı takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyinde oylama yaptı. İsmi en fazla yazılan yarışmacı olan Nisa Bölükbaşı haftanın ilk eleme adayı oldu.



