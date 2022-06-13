MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

13.06.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 12 Haziran Pazar yayınlanan bölümünde, haftanın yeni takımları arasında dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Son olarak Anıl'ın elendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 12 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın yeni takımları belli oldu. Haftanın kaptanlık yarışını erkeklerde Ogeday, kadınlarda da Nagihan kazandı. Ardından ise yeni takımlar için seçmeler yapıldı. Mavi takımda Ogeday, Atakan, Berkan ve Nisa, kırmızı takımda ise Nagihan, Adem, Ayşe, Batuhan ve Hikmet yer aldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan kırmızı takım oldu.

survivor1

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ada konseyinde oylama yaptı. İsmi en fazla yazılan yarışmacı olan Nisa Bölükbaşı haftanın ilk eleme adayı oldu.

nisa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Belevi ihanetinden sonra İrem Derici'den olay paylaşım! "Ellinci şansı vermeye gidiyorum..."Cem Belevi ihanetinden sonra İrem Derici'den olay paylaşım! "Ellinci şansı vermeye gidiyorum..."
Belden aşağısını görenler şaştı kaldı! İlginç tarzBelden aşağısını görenler şaştı kaldı! İlginç tarz
Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattıCebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AFAD duyurdu! Van’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD duyurdu! Van’da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haber geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haber geldi

İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar

İstanbul’un göbeğinde Abdullah Öcalan sloganları attılar

Mardin'de çıplak gezen vatandaş darp edildi!

Mardin'de çıplak gezen vatandaş darp edildi!

Boksöre sopalı saldırı! Saniyeler içinde...

Boksöre sopalı saldırı! Saniyeler içinde...

Korkunç şaka felaketle sonuçlandı! 17 yaşındaki Rukiye hayatını kaybetti

Korkunç şaka felaketle sonuçlandı! 17 yaşındaki Rukiye hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.