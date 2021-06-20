Survivor’da eleme adayı kim oldu? 19 Haziran Survivor 2021’de haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor 2021 adım adım finale doğru ilerliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da geriye beş yarışmacı kaldı. Survivor Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlığı müthiş mücadeleler sahne oldu. Günün başarılı ismi Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını söyledi.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de bu akşam performans oyunu ile dokunulmazlık oyunu oynandı. Performans oyunu finalini kazanan İsmail Balaban, tüm hafta dokunulmazlık kazandı ve İstanbul’daki yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Geriye kalan üç isimden Aleyna’nın tercihi Ayşe, haftanın ilk eleme adayı oldu.

