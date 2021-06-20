MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor’da eleme adayı kim oldu? 19 Haziran Survivor 2021’de haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 19 Haziran Survivor 2021’de haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

20.06.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Türkiye’de finale kalmak isteyen beş yarışmacı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığın sahibi Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Dokunulmazlığın sahibi olan Aleyna, ada konseyinde eleme adayı tercihini açıkladı.

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 19 Haziran Survivor 2021’de haftanın ilk eleme adayı belli oldu!

Survivor 2021 adım adım finale doğru ilerliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da geriye beş yarışmacı kaldı. Survivor Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlığı müthiş mücadeleler sahne oldu. Günün başarılı ismi Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını söyledi.

SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de bu akşam performans oyunu ile dokunulmazlık oyunu oynandı. Performans oyunu finalini kazanan İsmail Balaban, tüm hafta dokunulmazlık kazandı ve İstanbul’daki yarı final koltuğuna oturmaya hak kazandı. Bu akşam dokunulmazlığı kazanan isim ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Geriye kalan üç isimden Aleyna’nın tercihi Ayşe, haftanın ilk eleme adayı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Korkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldıKorkunç! Hareketsiz duran kadın trenin altında kaldı
Mia Khalifa, duş fotoğrafıyla Instagram’ın ateşini yükselttiMia Khalifa, duş fotoğrafıyla Instagram’ın ateşini yükseltti
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Bakan Koca, son 24 saat içinde yapılan aşı sayısını açıkladı

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Müge Anlı’nın o dizide oynadığını öğrenen şaşıp kalıyor

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Bakan Akar'ın büyük sevinci

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Ülkede bir kural hariç "neredeyse her şey serbest"

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Yunan sahillerinde görüntülendi! Teknede...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

İrem Derici durmuyor! "Koyver gitsin"

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı Oda'ya böyle veda etti! "Adam gibi adam..."

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Kırmızı bikinisiyle mesaj verdi: Kadın dediğin hafiften ele gelecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.