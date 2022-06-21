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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor dokunulmazlık ve ödülü kim kazandı?

21.06.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Büyük finale yaklaşan Survivor'da 20 Haziran Pazartesi akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel mücadelelerin sürdüğü Survivor'da bir yarışmacı dokunulmazlığın sahibi oldu ve yemek ödülü kazandı. Ada konseyinde ise bir yarışmacı elemeye kaldı.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor dokunulmazlık ve ödülü kim kazandı?

Survivor All Star'da adım adım finale gidilirken, takım oyunlarının sona ermesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem eleme adayı olarak Berkan'ı seçmişti. Büyük çekişmelere sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan yarışmacı ikinci eleme adayını belli oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan Nagehan ve Ayşe ikilisi 2. dokunulmazlık için kıyasıya bir müdaceleye girişti. Final oyununda Ayşe, Nagihan'ı 4-1 yenerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

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Dokunulmazlık kolyesini kazanan Ayşe aynı zamanda ödülün de sahibi oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe ödülden faydalanması için Nagehan, Adem ve Batuhan'ı seçti.

NİSA ELEME ADAYI OLDU

Survivor All Star 20 Haziran akşamı oynanan oyunlar sonunda 2.dokunulmazlığı kazanan isim Ayşe 2.eleme adayı olarak Nisa'nın adını verdi.

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Survivor'da eleme adayı kim oldu?Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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