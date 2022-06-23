Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Berkan olmuştu. Dominik'te son halk oylamasının yapıldığı Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için heyecan dolu oyunlarda kıyasıya mücadele gösterdi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem oldu.

Adem ada konseyinde ise haftanın ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi.





