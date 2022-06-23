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  4. Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

23.06.2022 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da finale kısa süre kala elemeye kalan yarışmacı belli oldu. Bireysel mücadelelerin sürdüğü Survivor'da dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 22 Haziran Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Berkan olmuştu. Dominik'te son halk oylamasının yapıldığı Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel olarak mücadele eden yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için heyecan dolu oyunlarda kıyasıya mücadele gösterdi. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Adem oldu.

adem

Adem ada konseyinde ise haftanın ilk eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi.

ayşe

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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