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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

30.05.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 29 Mayıs Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçen hafta Sude'nin elendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 29 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Anıl olmuştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylama yaptı.

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Adı en fazla yazılan yarışmacı olan Ayşe, haftanın 2. eleme adayı oldu.

aşye

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survivor
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