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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da eleme adayı kim çıktı?

04.06.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de takımlar değişti. Bazı yarışmacılar yeni takımlarında oyuna çıktı. Oyunu kaybeden taraf, eleme konseyinde kendi takım arkadaşının adını yazmak zorunda kaldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da eleme adayı kim çıktı? İşte merak edilenler...

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da eleme adayı kim çıktı?

Survivor'a veda eden son isim Sema Aydemir oldu. Takımların karışmasıyla Evrim ve Nisa ünlüler takımına geçti. Ayşe ise gönüllüler takımına geçti. Survivor'da 3 Haziran akşamı ekranlara gelen yeni bölümde bir eleme adayı çıktı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da eleme adayı kim çıktı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Adem, Batuhan, Evrim, Nisa ve Anıl'ın yer aldığı ünlüler takımı kazandı. Böylelikle gönüllüler takımı eleme konseyinde takım arkadaşlarının adını yazmak zorunda kaldı.

Gerçekleşen oylama sonucunda en çok adı çıkan Hikmet, birinci gitme adayı oldu.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da eleme adayı kim çıktı?

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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