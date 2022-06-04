Survivor'a veda eden son isim Sema Aydemir oldu. Takımların karışmasıyla Evrim ve Nisa ünlüler takımına geçti. Ayşe ise gönüllüler takımına geçti. Survivor'da 3 Haziran akşamı ekranlara gelen yeni bölümde bir eleme adayı çıktı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu? 3 Haziran Survivor'da eleme adayı kim çıktı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Adem, Batuhan, Evrim, Nisa ve Anıl'ın yer aldığı ünlüler takımı kazandı. Böylelikle gönüllüler takımı eleme konseyinde takım arkadaşlarının adını yazmak zorunda kaldı.

Gerçekleşen oylama sonucunda en çok adı çıkan Hikmet, birinci gitme adayı oldu.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

