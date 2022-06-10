Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise kırmızı takımdan Ayşe Yüksel olmuştu. İkinci eleme adayı ise Batuhan Karacakaya oldu.





