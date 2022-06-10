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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

10.06.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 9 Haziran Perşembe yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Son olarak Evrim'in elendiği Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise kırmızı takımdan Ayşe Yüksel olmuştu. İkinci eleme adayı ise Batuhan Karacakaya oldu.

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