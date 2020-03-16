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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 00:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışması 15 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 20. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele etti. Survivor 20. bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama sonucu eleme potasına gönderilen ilk isim açıklandı. Peki, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

Survivor son bölümde takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarıştı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Bugün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ünlüler takımı 1-0'lık avantajla çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 yine kıran kırana bir mücadeleye tanıklık etti. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan oyunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Durumun 1-1 olması sonucunda takımlar arasında final dokunulmazlık oyunu oynandı. 3 yapanın kazanacağı Survivor final oyununda dokunulmazlığı kazanan takım ise ünlüler oldu. Böylece bu hafta gönüllüler takımından bir kişinin eleneceği kesinleşti.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve gönüllüler arasında gerçekleştirilen kıyasıya dokunulmazlık oyunu ardından kaybeden taraf ada konseyi için bir isimi belirledi. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler takımı, bir eleme adayı belirledi. En çok ismi yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. Gönüllülerde ismi yazılan diğer yarışmacılar, Evrim, Burak oldu.

KONSEYDE EVRİM KENDİNİ SAVUNDU!

Survivor'ın 20. bölümündeki ada konseyinde Evrim'den eleştirilere cevap geldi. Dokunulmazlık oyununu ünlülerin kazanmasından sonra Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Evrim'i oyunu kaybettikleri halde güldüğü için eleştirmişti. Ada konseyinde Evrim, kendini savundu ve yanlış anlaşıldığı için özür dileyerek oyun öncesinde ve sırasında yaşadıklarını anlattı. Survivor Evrim, oyun sırasında gülümsemesinin aslında oyunu kaybettiği için olduğunu söylerek kendini savundu.

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Survivor, survivor eleme adayı,

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