Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

Survivor son bölümde takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarıştı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Bugün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ünlüler takımı 1-0'lık avantajla çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 yine kıran kırana bir mücadeleye tanıklık etti. Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan oyunda kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Durumun 1-1 olması sonucunda takımlar arasında final dokunulmazlık oyunu oynandı. 3 yapanın kazanacağı Survivor final oyununda dokunulmazlığı kazanan takım ise ünlüler oldu. Böylece bu hafta gönüllüler takımından bir kişinin eleneceği kesinleşti.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve gönüllüler arasında gerçekleştirilen kıyasıya dokunulmazlık oyunu ardından kaybeden taraf ada konseyi için bir isimi belirledi. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler takımı, bir eleme adayı belirledi. En çok ismi yazılan Cemal Can, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu. Gönüllülerde ismi yazılan diğer yarışmacılar, Evrim, Burak oldu.