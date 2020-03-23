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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 00:51 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 22 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 25. bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları mücadele etti. Survivor 25. bölümde dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama sonucunda ise haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

Survivor son bölümde takımlar haftanın 2. dokunulmazlık oyununda yarıştı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanmıştı. Bugün oynanan 2. dokunmazlık oyununu ünlüler takımı 1-0'lık avantajla çıktı.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık için hız ve yetenek oyunu oynandı. Her iki takım da oyunda oldukça iddialı yarıştı. Ancak haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 10'a 8'lik skorla ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da ilk dokunulmazlığı da ünlüler kazanmıştı. Buna göre üst üste dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler adasında eleme heyecanı yaşanacak.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve gönüllüler arasında gerçekleştirilen kıyasıya dokunulmazlık oyunu ardından kaybeden taraf ada konseyi için bir isimi belirledi. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada 6 yarışmacının adını yazdığı Ceyhun ilk eleme adayı oldu.

Sms oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı ise, elemeye kalacak diğer iki ismi belirleyecek. Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünde bu üç yarışmacı arasında en az oyu alan isim adaya veda edecek.


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