Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler? Survivor Yasin kafes dövüşçüsü yarışmacıya meydan okudu!

Survivor 2020'nin 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımlarına 4 yeni yarışmacı katılacak. Acun Ilıcalı, Survivor'da sakatlık nedeniyle ayrılan Fatma ile diskalifiye olan Erman'ın yerine takımlara yeni isimler geleceğini duyurdu.

SURVIVOR YASİN YENİ YARIŞMACIYA MEYDAN OKUDU!

Acun Ilıcalı'nun Survivor'a gelecek yeni yarışmacılardan bir tanesinin mesleğini söylemesi Yasin'in ilgisini çekti. Ilıcalı'nın "Size iyi bir yarışmacı gelecek. Kick boks açığınız vardı onu tamamlarsınız" sözleri üzerine yeni yarışmacıyı daha görmeden ona meydan okumayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın yeni yarışmacının kafes dövüşçüsü olduğunu açıklaması üzerine "Ben henüz başlamadım ama onunla kafes dövüşü yaparım" dedi.

Ilıcalı, takımlara gelecek isimlerin iddialı olduğunu belirterek, bir ismin ise çok sempatik bir yarışmacı olduğunu söyledi. Survivor 2020'ye yeni katılacak olan yarışmacılar ise, 2 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde açıklanacak.