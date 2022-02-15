Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 14 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.



Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden gönüller takımındaki oylamada haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu.



Survivor'da 3. dokunulmazlığı da yine gönüllüler takımı kazandı.

Ünlülerde yapılan oylamada adı en çok yazılan Aşkım haftanın 3. eleme adayı oldu.

Survivor'da ilk 3 eleme adayı ünlülerden olunca, kural gereği 4. eleme adayı gönüllülerden çıkarıldı. Son eleme adayını ise gönüllülerde performans birincisi Berkan belirledi. Berkan'ın adını söylediği Ezgi haftanın 4. eleme adayı oldu.

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi için sms oylaması yapıldı. Survivor'da elenen isim çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.



