MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 14 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 14 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

15.02.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 14 Şubat Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayı ve sürgün adasına gidecek ismi belirlemek için oylama yapıldı. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları belli oldu. Peki Survivor'da haftanın eleme adayı kimler oldu? Sürgün adasına hangi yarışmacılar gitti?

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 14 Şubat Survivor All Star'da sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada sürgün adasına giden yarışmacı Evrim Keklik olmuştu.
62081abc86b24427ec5b31a0

Haftanın ikinci dokunulmazlığını da kaybeden gönüller takımındaki oylamada haftanın 2. eleme adayı ve sürgün adasına giden isim Atakan oldu.

atakan
Survivor'da 3. dokunulmazlığı da yine gönüllüler takımı kazandı.

gönüllüler

Ünlülerde yapılan oylamada adı en çok yazılan Aşkım haftanın 3. eleme adayı oldu.

aşkım

Survivor'da ilk 3 eleme adayı ünlülerden olunca, kural gereği 4. eleme adayı gönüllülerden çıkarıldı. Son eleme adayını ise gönüllülerde performans birincisi Berkan belirledi. Berkan'ın adını söylediği Ezgi haftanın 4. eleme adayı oldu.

ezgi

Survivor Ogeday'ın ablasından dikkat çeken Atakan paylaşımı: Burası Survivor dostluk ve arkadaşlık yokSurvivor Ogeday'ın ablasından dikkat çeken Atakan paylaşımı: Burası Survivor dostluk ve arkadaşlık yok

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi için sms oylaması yapıldı. Survivor'da elenen isim çarşamba akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu? Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu?
Emret Komutanım'ın Suzi'si son haliyle büyüledi!Emret Komutanım'ın Suzi'si son haliyle büyüledi!
İşte aşkı bitiren ateşli sahnelerİşte aşkı bitiren ateşli sahneler
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Alişan'ın kriz çıkaran isteği! "Akıl tutulması"

Müge Anlı 'jigolo musun?' diye sormuştu! Türkücü Cüneyt 600 bin lira dolandırdığı Safiye'yi tekrar dolandırdı

Müge Anlı 'jigolo musun?' diye sormuştu! Türkücü Cüneyt 600 bin lira dolandırdığı Safiye'yi tekrar dolandırdı

Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Vasiyetini açıklamıştı, kötü haber! "İlaç ve alkolü..."

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde! 13 kritik anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde! 13 kritik anlaşma

İlginizi Çekebilir

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Merve Boluğur'un seksi dansı olay oldu!

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Defne Samyeli kasığına kadar açtı! O detay dikkat çekti

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Siyah taytlarınızı kombinlemenin en basit ve şık yolları

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Soğanlı mı olur soğansız mı? Kararını verdi

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Eski yarışmacının annesi Acun Ilıcalı'ya isyan etti

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Evinizi kışa her zamankinden farklı hazırlamak için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.