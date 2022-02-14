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Survivor Ogeday'ın ablasından dikkat çeken Atakan paylaşımı: Burası Survivor dostluk ve arkadaşlık yok

14.02.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımında yapılan oylamada Ogeday'ın kendi ismini eleme adayı olarak söylemesine tepki gösteren Atakan, "Aynı annenin elinden yemek yedik, birlikte büyüdük. Bunu hayatım boyunca unutamam" demişti. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise Ogeday'ın ablasının paylaşımını canlı yayında okudu. Hatipoğlu, "Paylaşımda ablası 'Çocukluk arkadaşı olabilirler ama burası Survivor All Star, dostluk ve arkadaşlık yok' şeklinde yazmış" dedi.

Survivor Ogeday'ın ablasından dikkat çeken Atakan paylaşımı: Burası Survivor dostluk ve arkadaşlık yok

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada, Atakan sürgün adasına gönderilmiş ve eleme adayı olmuştu. Atakan ise adını söyleyen takım arkadaşı Ogeday'a sitem dolu sözler söylerek "Tek bildiğim şey Ogeday'la büyüdüğüm. Aynı annenin elinden yemek yedik, aynı yerde yattık kalktık. Ömrümün sonuna kadar bunu unutamayacağım" demişti.

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"GEREKİRSE TAKIM KAYBETSİN AMA ARKADAŞINI KAYBETME"

Survivor'da yaşanan bu ilginç olayın ardından TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programında da yorumcu Hakan Hatipoğlu, Ogeday'ı eleştirdi. Hatipoğlu, "Atakan'a katılıyorum. Takımı düşünmek zorunda ama bir insanla güzel bir geçmişin varsa aynı elden yemek yiyecek kadar yakınsan yazmayacaksın. Gerekirse Hikmet'i yaz, takım da kaybetse orada Atakan'ı söyleme. Gerekirse takım kaybetsin ama arkadaşını kaybetme. Hikmet dese belki yine Atakan gidecek ama vicdanlar rahat olacak. Atakan 'Beni satmadı' diyecek. Atakan'ın sakatlığı parkurda oldu, oyun oynayamadı. Niye onu tercih ediyorsun? Çocukluk arkadaşına sahip çıkmalıydı. Ogeday'ın yerinde olsam vicdanen rahatsız olurdum" dedi.
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Canlı yayında Ogeday'ın ablasının sosyal medya paylaşımını da okuyan Hatipoğlu şunları söyledi:

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"SURVIVOR'DA DOSTLUK VE ARKADAŞLIK YOK"

"Ogeday'ın ablası paylaşımında, 'Atakan ve Ogeday çocukluk arkadaşı olabilir ama orası Survivor. Sakatlığı var ve oyunlara çıkamıyor. Ogeday'a hak vermen gerekirken suçlaman yanlış. Burası Survivor All Star dostluk ve arkadaşlık yok. Ogeday kendisi bile 'Benden daha çok hak eden varsa o kazansın' diyor. Bunu diyen biri nasıl başkasının hakkına girsin' yazmış"

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu
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