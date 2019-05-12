Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Ada konseyinde büyük sürpriz! Survivor 12 Mayıs Pazar yaşananlar

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 12 Mayıs Pazar yayınlanan 68. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan doruktaydı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-9'luk skorla beyaz takım kazanmıştı. Siyah takım ise ikinci oyunda dengeyi sağlamak için müthiş bir mücadele sergiledi.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 68. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. İkinci oyunda da beyaz takım son günlerdeki çıkışını sürdürdü ve kazanmayı başardı. Böylece bu hafta dokunulmazlığı yine beyaz takım aldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor son bölümde dokunulmazlığı kaybeden siyah takım ada konseyine gitti. Ada konseyinde siyah takımdan 3 kişi eleme adayı oldu. Survivor 2019’da bu hafta eleme adayları Atakan, Emre ve Yusuf oldu. Survivor'a bu hafta veda edecek olan isim Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde açıklanacak.



