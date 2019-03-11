Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor'ın 10 Mart Pazar yayınlanan 22. son bölümünde Türk ve Yunan takımı bu hafta kozlarını dokunulmazlık oyununda paylaştı. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlık oyununun kazananı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2019'da 2 haftadır dokunulmazlık kazanamayan Türk takımı bu hafta atağa kalktı. Türk takımı bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kazanarak büyük sevinç yaşadı.

Türk ve Yunan takımı arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Bu hafta üst üste iki dokunulmazlığı da kazanan Türk takımı büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla bu hafta Yunan takımından bir kişi eleneceği belli oldu. Yunan takımında eleme öncesi bireysel dokunulmazlık da oynandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİMLER ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunan takımı, bireysel dokunulmazlığa gitti. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı Vasilis Vasilikos kazandı. Kadınlar da ise bireysel dokunulmazlık sembolü Afroditi'nin oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyi toplandı.