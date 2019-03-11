Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Mart Pazar Survivor'da yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye - Yunanistan mücadelesinde heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Survivor'ın 10 Mart Pazar yayınlanan 22. son bölümünde Türk ve Yunan takımı bu hafta kozlarını dokunulmazlık oyununda paylaştı. Zorlu mücadelenin sonunda dokunulmazlık oyununun kazananı kim oldu?
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019'da 2 haftadır dokunulmazlık kazanamayan Türk takımı bu hafta atağa kalktı. Türk takımı bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kazanarak büyük sevinç yaşadı.
Türk ve Yunan takımı arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı. Bu hafta üst üste iki dokunulmazlığı da kazanan Türk takımı büyük sevinç yaşadı. Bu sonuçla bu hafta Yunan takımından bir kişi eleneceği belli oldu. Yunan takımında eleme öncesi bireysel dokunulmazlık da oynandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİMLER ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunan takımı, bireysel dokunulmazlığa gitti. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı Vasilis Vasilikos kazandı. Kadınlar da ise bireysel dokunulmazlık sembolü Afroditi'nin oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyi toplandı.
YUNAN TAKIMINDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor son bölümde, iki dokunulmazlığı da kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Vasilis Vasilikos ise Spyros'un adını, Afroditi ise Simos'un adını söyledi. Böylece Tony, Spyros ve Simos bu hafta Yunan takımında elemeye kalan isimler oldu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre bu üç yarışması arasında en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek. Survivor 2019'da kimin eleneceği ise Salı akşamı ekrana gelen bölümde belli olacak.
İLETİŞİM OYUNUNDA NEFES KESEN MÜCADELE
Survivor'da iletişim oyununu erkeklerde oyunu Okay kazandı. Kadınlarda ise Sude kazandı. Okay iletişim ödülünü Sabriye ve Atakan ile paylaştı. Sude ise Seda ve Melisa'yı ödül oyununa götürdü. Ödüle kavuşan yarışmacılar aileleri ile hasret giderdiler. İletişim ödülünü kazanan yarıçmacılar dokunulmazlık oyunua büyük moral ile gittiler.
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