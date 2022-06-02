Survivor'da elenen belli oldu! Semih Öztürk'ten Survivor Sema paylaşımı

Survivor All Star'ın son bölümünde potaya Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan girdi. Survivor All Star'da peş peşe oynanan 4 dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti. SMS sonuçlarına göre yarışmaya veda eden isim Sema Aydemir oldu.

Survivor Sema'nın elenmesi herkesi şoke etti. Sema Aydemir'in elenmesi sosyal medyada da gündem olurken yarışma devam ederken yorumcu olan ancak eşi yüzünden programdan gönderilen Semih Öztürk bir paylaşım yaptı.

Semih Öztürk paylaşımında "Sema Survivor tarihinde her zaman yaptığı büyük işlerle anılacaktır" dedi.

Semih Öztürk'ün paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.



