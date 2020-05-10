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Survivor'da elenen Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 16:19 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı. Makbule Karabudak sosyal medya hesabından gelen geçmiş olsun mesajlarını paylaştı.

Survivor'da elenen Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı

Acun Ilıcalı’nın pazar akşamı yayınlanacak bölümde yarışmacılara açıklayacağı önemli haberin ne olduğu merak edilirken flaş bir haber gündeme düştü. Survivor yarışmacısı Makbule'nin koronavirüse yakalandığını ortaya çıktı. İddialara göre Acun Ilıcalı’nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacak.

Gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü. Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri dönnmüştü.

Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, ‘her şeyde vardır bir hayır’ diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın."


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