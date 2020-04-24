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Survivor'da Ersin'den bisküvi itirafı: Çalmadım, buldum ve yedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 23:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, Ersin Korkut'un tesadüfen bulduğu bisküviyi yediğini itiraf etmesi olay oldu.

Survivor'da Ersin'den bisküvi itirafı: Çalmadım, buldum ve yedim

TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'nin oyunlarından 'Anlat Bakalım', ünlüler takımı arasında dikkat çeken bir itirafa sahne oldu.

Ersin Korkut'a "Sünger" kelimesini anlatmaya çalışan Elif Yıldırım Gören, "Kampa gittiğimizde, sabah sana bir şey bulmuştum. 'Acaba bunu adaya götürsek mi?' demiştim" ifadelerini kullandı. Elif'in kazandıkları kamp ödülüne dair sözleri, ünlüler takımında kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu.

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Ersin "Bisküvi" tahmininde bulunurken, Mert Öcal "Sen bizim takımı neden deşifre ediyorsun? Buldunuz kendiniz mi yediniz? O daha beter. Takımla paylaşmamışsın" karşılığını verdi.

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Ünlüler takımının başarılı isimlerinden Ersin, "Olayı büyütmeyin. Çalmadım, göz hakkı denilen bir şey var. Buldum, yedim" sözleriyle kendini savundu.Bu sırada Elif'in ise "Ben yemedim" demesi dikkatlerden kaçmadı.

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Survivor, Survivor 2020,

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