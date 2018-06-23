Survivor'da ev ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor'da ev kazanan yarışmacılar

Survivor'ın 22 Haziran Cuma yayınlanan son bölümde büyük ödül heyecanı yaşandı. Surivor'ın bu bölümünde Acun Ilıcalı, büyük ödül olarak 4 ev vereceğini açıklamıştı. Anneleriyle birlikte yarışan yarışmacılardan ikisi ise bir eve ortak oldu.

Survivor 106. bölümde eleme konseyi öncesinde yarışmacılar anneleri ile beraber yarıştı. Yarışmada anne ve çocuklara paralel sorular soruldu. Ödülü kazanmayı hak eden yarışmacılar belli oldu. Annelere sorulan 10 soruyu da doğru bilen ilk isim Hakan Hatipoğlu oldu. Doğacak kızının şansı için yarıştığını söyleyen Hakan, ilk evin sahibi olmayı başardı.

Ev ödülünü kazanan ikinci yarışmacı ise Anıl oldu. Anıl 'Annem hep evi olsun istiyordu. Evi annemin üzerine yapacağım' dedi. Ev ödülünü kazanan üçüncü isim Turabi oldu. Son ev ödülü için Nagihan ve Murat arasında büyük bir çekişme yaşandı. Acun Ilıcalı'nın 'son evi paylaşma' teklifini kabul eden ikili evin sahibi oldu. Nagihan ve Murat kazandıkları evin ortak sahibi olacaklar.





