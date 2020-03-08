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Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 20:29 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımından Evrim'in sözleri tartışma çıkardı. Kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanırken, yarışmaya Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" sözleri damga vurdu.

Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul

Survivor'da ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllülerin kazandığı oyun bitiminde Evrim'in tartışmalı sözlerine Sercan'ın cevap vermesi ile ortam bir anda hararetlendi. Gönüllüler takımı, araya girerek Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'dan uzaklaştırmaya çalıştı.

evrim

Sevinçle dokunulmazlığı kutlayan gönüllülerden Evrim arkadaşlarının yanına giderken Sercan'ın daha önce söylediği söze atıfta bulundu. Evrim, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.

sercan

Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi. İyice sinirlenen Sercan ise arkadaşlarının da uyarılarının ardından ortamdan bir süre uzaklaştı.

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Survivor, survivor evrim, survivor sercan,

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