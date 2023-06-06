Survivor'da geceye damga vuran eleme! Acun Ilıcalı açıkladı, sosyal medya karıştı: "Ummadık taş baş yardı!"

Survivor'dan elenen isim belli oldu. Bu hafta eleme adayları kırmızı ve mavi takımdan çıktı. Cansu, Ertuğ ve Özgür'ün eleme potasına girdiği Survivor'da adaya veda eden isim Cansu oldu.13 Haziran'da yapılacak olan büyük final öncesi Survivor'dan 6. olarak ayrılan Cansu açıklamalarda bulundu.

FAVORİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ

Cansu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman dediğim bir laf vardı. Bu yol beni nereye kadar götürürse oraya kadar gideceğim demiştim. Benim için yolun sonu geldi. Burada çok güzel günler geçirdim, çok zorlandığım zamanlar da oldu. Buraya kadar geldiğim için çok mutluyum, son altıya kaldım. Çünkü ben buraya bir oyuncu olarak geldim.

Sporcu değilim, profesyonel sporcularla mücadele ediyorum. Onlarla yarışmak da benim için keyifti. Bir çocukluk hayalim vardı; Survivor'a gelmek. Ben son altıya kalarak bu hayali taçlandırdığımı düşünüyorum. Son dördü göremediğim için üzgünüm.

Son iki eleme kalmıştı. Halkımız böyle uygun görmüş. Burada hiçbir zaman duruşumu bozmadım o yüzden çok mutluyum. İstemeden bir arkadaşımı kırdıysam özür dilerim. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."

SURVIVOR CANSU, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın en az oyu alan ismi açıklamasının ardından sosyal medya karıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında "Cansu 'Hangimiz kazanırsak Ertuğ'u potaya koyarız' demişti Nefise'ye. Ummadık taş baş yardı. Geçen seneyi bilmem ama bu sene karakter kazanmalı ve kesinlikle o karakter Ertuğ'da var. Maşallah efendiliğinden ve sabrından ödün vermedi. Performans bir yere kadardır, aslolan karakterdir, hesap, dola değil. Ertuğ orada bireysel yarışan tek kişi, hakkı da final koltuğu" ifadesine yer verdi.

Öte yandan Nefise'nin Ertuğ yerine Osman'ı söylemesi halinde Cansu'nun son 4'ü garantileyeceği yönünde yorumlar da yapıldı.

Cansu'nun en az oyu olarak Survivor'a veda etmesi sevenlerini üzdü.

