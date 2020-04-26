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Survivor'da gerilim artıyor! Acun Ilıcalı: Çok sıra dışı olaylar yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 22:10 | Son Güncelleme

Survivor Panorama programına canlı yayında bağlanan Acun Ilıcalı, Survivor'la ilgili iki tüyoyu açıkladı. Acun Ilıcalı, 27 Nisan Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde, Survivor ödül oyununda gerilimin çok artacağını belirterek, "Çok sıra dışı olaylar yaşanacak. Çok çok değişik bir yayın olacak" dedi.

Survivor'da gerilim artıyor! Acun Ilıcalı: Çok sıra dışı olaylar yaşanacak

Survivor Panorama'nın canlı yayına Dominik'ten Acun Ilıcalı bağlandı. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümleriyle ilgili iki önemli tüyo verdi.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümlerinde oyunlar sırasında tansiyonun çok yükseleceğini açıkladı. Ilıcalı, "Bu akşamki dokunulmazlık oyunu çok heyecanlı. Ama yarın akşam yayınlanacak olan ödül oyununda sıra dışı olaylar var. Ödül çok büyük. Ödülün getirdiği gerilim de çok büyük olacak. O gerilimi yine kavga gibi anlamayın ama tansiyon artacak. Çok garip bir oyun olacak. Bir yarışmacı için zor şeyler yaşanacak. Çok çok değişik bir yayın olacak. Salı akşamı ise iletişim ödülü çok kıran kırana geçecek. Tahmin etmediğiniz iki yarışmacı birbiriyle çok ciddi şekilde atışacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, Survivor,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben izliyorum. vurdulu kırdılı dizilerden iyidir.
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