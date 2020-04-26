Survivor'da gerilim artıyor! Acun Ilıcalı: Çok sıra dışı olaylar yaşanacak

Survivor Panorama'nın canlı yayına Dominik'ten Acun Ilıcalı bağlandı. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümleriyle ilgili iki önemli tüyo verdi.

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni bölümlerinde oyunlar sırasında tansiyonun çok yükseleceğini açıkladı. Ilıcalı, "Bu akşamki dokunulmazlık oyunu çok heyecanlı. Ama yarın akşam yayınlanacak olan ödül oyununda sıra dışı olaylar var. Ödül çok büyük. Ödülün getirdiği gerilim de çok büyük olacak. O gerilimi yine kavga gibi anlamayın ama tansiyon artacak. Çok garip bir oyun olacak. Bir yarışmacı için zor şeyler yaşanacak. Çok çok değişik bir yayın olacak. Salı akşamı ise iletişim ödülü çok kıran kırana geçecek. Tahmin etmediğiniz iki yarışmacı birbiriyle çok ciddi şekilde atışacak" dedi.

