Survivor'da Hakan Hatipoğlu'na babalık müjdesi! Gizem ve Hakan Hatipoğlu çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Survivor'da yarışmacıların aileleri ve sevdikleriyle birlikte zaman geçirme şansını yakaladıkları İstanbul ödülü oyununda kazanan taraf olan gönüllüler takımı sevdikleriyle hasret giderdi. Kameralara yansıyan görüntülerde duygusal anlar yaşandı. Eşi Gizem Hatipoğlu ile buluşan Hakan, odaya girdiğinde kutular içinden çıkan balonları görünce şaşırdı. Balonlardaki notlarda ise Gizem'in hamile olduğu yazıyordu. Notu görünce inanamayan Hakan Hatipoğlu gözyaşlarına boğuldu. Kendini yatağa atan Hakan uzun süre kendisine gelemedi.

Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem kız bebek beklediklerini söyledi.

"Hayatımda en çok istediğim şey"

Dün akşam yayınlanan ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Hakan çok güzel bir sürprizle karşılaştı" demesinin ardından konuşan Hakan, "Hayatımda belki en çok istediğim, en çok beklediğim en büyük duygulardan birini bu ödülle yaşama fırsatı buldum. Çok da bahsetmek istemiyorum ama çok da mutluyum. Artık Kıbrıs'a gitmek ve şampiyon olmak için daha büyük bir nedenim var" dedi.



