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Survivor'da Hikmet'e şok ceza! Survivor 2019'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 23.04.2019 03:21 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında birleşme partisinden sonra ilk oyun heyecanı yaşandı. Türk ve Yunan yarışmacılar Survivor'da araba kazanmak için mücadele etti. Peki Survivor'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı? Araba oyununda Hikmet ile Yusuf arasındaki oyunda tartışma çıktı. Diğer oyunda ise Emre ile karşılaşan Hikmet beklemediği bir ceza aldı. İşte Survivor 2019 53. son bölümde yaşananlar.

Survivor'da Hikmet'e şok ceza! Survivor 2019'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?

TV8'de 22 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor 2019'un 53. son bölümünde yarışmacılar otomobil sahibi olmak için parkura çıktı. Survivor'da birleşme partisinin ardından adalar birleşti. Siyah ve Beyaz Takım son bölümde yeniden parkurlara döndü ve araba ödülünü kazanmak için mücadele etti.

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SURVIVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan elli üçüncü bölümde oynanan araba oyununun kazananı beyaz takım oldu. Birleşme partisinden sonra oynanan ilk araba oyununda siyah ve beyaz takım arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Araba oyununu 10'a 9 beyaz takım kazanarak, 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı.

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Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta arabayı Hikmet kazandı ve büyük bir mutluluk yaşadı.

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SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor son bölümde, Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşı geldi. Sembol oyununu son 2 haftadır erkeklerde Hikmet kazanmıştı. Yarışmacılar kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılıp yarıştılar. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta sembol oyununu erkeklerde Emre kazandı. Kadınlar da ise sembolün sahibi Büşra oldu.

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YUSUF VE HİKMET MÜCADELESİ İPTAL EDİLDİ

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 53. bölümünde oynanan araba oyununda Hikmet ve Yusuf karşı karşıya geldi. Ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından Yusuf'un itirazı ile kamera kayıtlarına bakıldı. Oyundan sonra Yusuf ve Hikmet'in mücadelesi kamera kayıtlarına bakılarak iptal edildi.

HİKMET'E ŞOK CEZA!

Araba oyununda Hikmet ve Emre karşı karşıya geldi. Araba oyununda Emre ile karşı karşıya gelen Hikmet rakibinin erken çıktığını savunarak itirazda bulundu. Hikmet'in itirazı haksız olduğu için ceza alan isim Hikmet oldu. Acun Ilıcalı, Hikmet'e 5 saniye geç başlama cezası verdi. Hikmet bu cezanın ardından oyunu kaybetti.

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