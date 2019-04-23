Survivor'da Hikmet'e şok ceza! Survivor 2019'da bu hafta araba ödülünü kim kazandı?

TV8'de 22 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen Survivor 2019'un 53. son bölümünde yarışmacılar otomobil sahibi olmak için parkura çıktı. Survivor'da birleşme partisinin ardından adalar birleşti. Siyah ve Beyaz Takım son bölümde yeniden parkurlara döndü ve araba ödülünü kazanmak için mücadele etti.
Survivor Türkiye Yunanistan elli üçüncü bölümde oynanan araba oyununun kazananı beyaz takım oldu. Birleşme partisinden sonra oynanan ilk araba oyununda siyah ve beyaz takım arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Araba oyununu 10'a 9 beyaz takım kazanarak, 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı.
Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta arabayı Hikmet kazandı ve büyük bir mutluluk yaşadı.
Survivor son bölümde, Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşı geldi. Sembol oyununu son 2 haftadır erkeklerde Hikmet kazanmıştı. Yarışmacılar kızlar ve erkekler olarak ikiye ayrılıp yarıştılar. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta sembol oyununu erkeklerde Emre kazandı. Kadınlar da ise sembolün sahibi Büşra oldu.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 53. bölümünde oynanan araba oyununda Hikmet ve Yusuf karşı karşıya geldi. Ancak yaşanan anlaşmazlığın ardından Yusuf'un itirazı ile kamera kayıtlarına bakıldı. Oyundan sonra Yusuf ve Hikmet'in mücadelesi kamera kayıtlarına bakılarak iptal edildi.
Araba oyununda Hikmet ve Emre karşı karşıya geldi. Araba oyununda Emre ile karşı karşıya gelen Hikmet rakibinin erken çıktığını savunarak itirazda bulundu. Hikmet'in itirazı haksız olduğu için ceza alan isim Hikmet oldu. Acun Ilıcalı, Hikmet'e 5 saniye geç başlama cezası verdi. Hikmet bu cezanın ardından oyunu kaybetti.
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