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Survivor'da Hikmet'in ayağı mı kırıldı! Hikmet diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 19 Mayıs Pazar ekrana gelen 73. son bölümünde şok bir sakatlık yaşandı. Survivor'da araba ödüllü oyun sırasında ayağı basamağa takılan Hikmet dizinden sakatlandı. Acı içinde bağıran Hikmet ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hikmet'in halini gören yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Acun Ilıcalı ise konseyde Hikmet'in sağlık durumunu açıkladı. Peki Survivor'da Hikmet'in sakatlığı nedir? Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?

Survivor'da Hikmet'in ayağı mı kırıldı! Hikmet diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Hikmet talihsiz bir kaza yaşadı. Yusuf ile araba ödüllü oyunda karşı karşıya gelen Hikmet'in ayağı parkurdaki basamağa takıldı. Yere düşen Hikmet acı içinde bağırmaya başladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iddialı yarışmacı hastaneye kaldırıldı.

HİKMET'İN SAKATLIĞI NEDİR? ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Acun Ilıcalı ise ada konseyinde Hikmet'in sağlık durumuyla ilgili gelen ilk raporu konseyde yarışmacılarla paylaştı. Hikmet'in ayağında bir kırık olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Hikmet ile ilgili ilk gelen rapor, şu anda ayağında kırık yok ancak bir hasar var. Hasarın büyüklüğü de bir kaç gün içinde belli olacak. Şu anda net bir şey söyleyemiyoruz. Çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.


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