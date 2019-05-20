Survivor'da Hikmet'in ayağı mı kırıldı! Hikmet diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Hikmet talihsiz bir kaza yaşadı. Yusuf ile araba ödüllü oyunda karşı karşıya gelen Hikmet'in ayağı parkurdaki basamağa takıldı. Yere düşen Hikmet acı içinde bağırmaya başladı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından iddialı yarışmacı hastaneye kaldırıldı.

HİKMET'İN SAKATLIĞI NEDİR? ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı ise ada konseyinde Hikmet'in sağlık durumuyla ilgili gelen ilk raporu konseyde yarışmacılarla paylaştı. Hikmet'in ayağında bir kırık olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Hikmet ile ilgili ilk gelen rapor, şu anda ayağında kırık yok ancak bir hasar var. Hasarın büyüklüğü de bir kaç gün içinde belli olacak. Şu anda net bir şey söyleyemiyoruz. Çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.



