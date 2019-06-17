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Survivor'da hızlı elemeler ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 17.06.2019 02:07 | Son Güncelleme

Finale kısa süre kalan Survivor 2019'da hızlı elemeler başlıyor. Acun Ilıcalı, Survivor 96. bölümdeki ada konseyinde yarışmadaki değişiklikleri açıkladı.

Survivor'da hızlı elemeler ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama

Survivor Türkiye Yunanistan'ın doksan altıncı bölümünde ada konseyinde Acun Ilıcalı, hızlı elemelerin başlayacağını söyledi ve detayları yarışmacılarla paylaştı. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'da artık haftada iki eleme olacak.

Konseyde hızlı elemelerle ilgili bilgi veren Ilıcalı, "Finale doğru gidiyoruz ve artık elemeler de hızlanacak. Önümüzdeki hafta hızlı elemeler başlayacak. Çarşamba ve perşembe üst üste iki dokunulmazlık oynayacaksınız.Perşembe akşamı bir veda olacak. Hem aday konseyi hem de veda olacak. Bundan sonraki konseylerde adaylar çıkacak ve adaylar hızlı bir şekilde elenmeye başlayacak. Önce birinci dokunulmazlık, ardından ikinci dokunulmazlık oynanacak. O akşam adaylar çıkacak ve hemen eleme olacak" ifadelerini kullandı.


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survivor hızlı elemeler survivor Survivor 2019 Survivor Türkiye - Yunanistan

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