Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? 14 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ile gönüllüler yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, Survivor’da kalma sürelerini en az bir hafta daha uzatmak için dokunulmazlık oyununda her şeylerini ortaya koydu. Kaybeden takım ise ada konseyinde yaptığı oylama ile haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. İlk oyunu kazanan ünlüler, bu akşam da kazanarak bir hafta daha kalmayı garantilemek, gönüllüler takımı ise rakip takımdan bir adayın potaya girmesini sağlamak için dokunulmazlığı kazanmak istiyordu. Oyundan önce oynanan avantajı kazanan gönüllüler oldu. Oyunda ünlüler takımından Çağrı, rahatsızlığı nedeniyle yer almadı.

Baştan sona kadar heyecan ve mücadele içinde geçen dokunulmazlık oyununda skor 9-7 ünlüler lehine olduğu zaman en iyiler parkura çıktı. İlk oyunda Berkay ile Batuhan parkura çıktı. Günün başarılı ismi Batuhan, takımına bir kez daha dokunulmazlığı kazandırdı. Ünlüler, 10-7 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.