Survivor'da ipler iyice gerildi! Nagihan ve Sema pilav için birbirine girdi: 'Başlarım senin pilavına!'

Survivor All Star'ın 28. bölümüne Nagihan Karadere ile Sema Aydemir arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Daha önce de birçok kez tartışma yaşayan Survivor yarışmacıları Nagihan ile Sema pilav konusunda yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden yine gerginlik yaşadı.

Sabah saatlerinde dokunulmazlık oyununa çıkmadan önce tabağındaki pilavı bitiren Ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan Karadere artan pilavı Sema Aydemir'den istedi. Sema'nın fevri bir şekilde pilavları Nagihan'ın tabağına koyması bardağı taşıran son damla oldu.

"SANA YAZIKLAR OLSUN!"

Nagihan, bunun üzerine Sema'ya "Al istemiyorum be!" diyerek tepki gösterdi ve pilav tenceresini fırlattı. "Başlarım senin pilavına" diyerek Sema'ya tepki gösteren Nagihan kızgın şekilde hareket ederken Sema, "Ne yapıyorsun" diyerek ona çıkıştı.

"Yemin ediyorum, sana yazıklar olsun." diyerek Nagihan'a çıkışan Sema, "Bu yaptığını, tencereyi atışını falan unutma. Tamam mı?" ifadeleriyle Nagihan'ın kendisine haksızlık yaptığını vurguladı.

NAGİHAN - SEMA TARTIŞMASI OYUN ALANINA DA TAŞINDI

Sonrasında dokunulmazlık oyunu için oyun alanına giden ünlüler takımı ile gönüllüler takımıyla konuşan Murat Ceylan, yarışmacıların heyecanını öğrenmek için soru yöneltti.

Burada Sema Aydemir ile yaşadığı tartışmaya değinen Nagihan Karadere, bu nedenle erzağını ayırmak istediğini söyledi. "Kimsenin eline bakıp da yemeğimi dilenmek istemiyorum" diyen Ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan'ın konuya ilişkin hırsı izleyenlerin gözünden kaçmadı.

