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  4. Survivor'da ipler iyice gerildi! Nagihan ve Sema pilav için birbirine girdi: 'Başlarım senin pilavına!'

Survivor'da ipler iyice gerildi! Nagihan ve Sema pilav için birbirine girdi: 'Başlarım senin pilavına!'

21.02.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde Nagihan Karadere ile Sema Aydemir arasında tartışma yaşandı. Tabağını bitirdikten sonra Sema'dan artan pilavı isteyen Nagihan Sema'nın sinirli bir şekilde tabağına pilav koyması sebebiyle tencereyi fırlattı. Sema, Nagihan'ın bu hareketine "Sana yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

Survivor'da ipler iyice gerildi! Nagihan ve Sema pilav için birbirine girdi: 'Başlarım senin pilavına!'

Survivor All Star'ın 28. bölümüne Nagihan Karadere ile Sema Aydemir arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Daha önce de birçok kez tartışma yaşayan Survivor yarışmacıları Nagihan ile Sema pilav konusunda yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden yine gerginlik yaşadı.

Sabah saatlerinde dokunulmazlık oyununa çıkmadan önce tabağındaki pilavı bitiren Ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan Karadere artan pilavı Sema Aydemir'den istedi. Sema'nın fevri bir şekilde pilavları Nagihan'ın tabağına koyması bardağı taşıran son damla oldu.

Survivor'da ipler gerildi! Nagihan ile Sema birbirine girdi

"SANA YAZIKLAR OLSUN!"

Nagihan, bunun üzerine Sema'ya "Al istemiyorum be!" diyerek tepki gösterdi ve pilav tenceresini fırlattı. "Başlarım senin pilavına" diyerek Sema'ya tepki gösteren Nagihan kızgın şekilde hareket ederken Sema, "Ne yapıyorsun" diyerek ona çıkıştı.

"Yemin ediyorum, sana yazıklar olsun." diyerek Nagihan'a çıkışan Sema, "Bu yaptığını, tencereyi atışını falan unutma. Tamam mı?" ifadeleriyle Nagihan'ın kendisine haksızlık yaptığını vurguladı.

Survivor'da ipler gerildi! Nagihan ile Sema birbirine girdi

NAGİHAN - SEMA TARTIŞMASI OYUN ALANINA DA TAŞINDI

Sonrasında dokunulmazlık oyunu için oyun alanına giden ünlüler takımı ile gönüllüler takımıyla konuşan Murat Ceylan, yarışmacıların heyecanını öğrenmek için soru yöneltti.

Burada Sema Aydemir ile yaşadığı tartışmaya değinen Nagihan Karadere, bu nedenle erzağını ayırmak istediğini söyledi. "Kimsenin eline bakıp da yemeğimi dilenmek istemiyorum" diyen Ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan'ın konuya ilişkin hırsı izleyenlerin gözünden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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