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Survivor'da karaoke yarışmasını kazanan canlı yayında açıklanacak! Survivor 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 03:00 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 25 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 87. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Ramazan Bayramı'na özel bölümlerle yayınlanan Survivor'da bu akşam ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarının karaoke yarışmasındaki eğlenceli anları ekrana gelecek.

Survivor'da karaoke yarışmasını kazanan canlı yayında açıklanacak! Survivor 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 87. bölümününde karaoke yarışması heyecanı yaşanacak. Ramazan Bayramının ikinci gününde özel bir Survivor bölümü ekrana gelecek.

ACUN ILICALI CANLI YAYINDA AÇIKLAYACAK!

Survivor yarışmacılarının özel bir kahvaltı ile başlayacağı yeni günde ilk olarak karaoke yarışması yapılacak.

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Survivor yarışmacıları karaoke partisinde söyledikleri şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Bu sefer yarışmacıların jürisi Survivor izleyicileri olacak. Murat Ceylan'ın sunduğu karaoke yarışmasının kazananını ise Acun Ilıcalı canlı yayında açıklayacak.

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Sonrasında ise Survivor tarihinde bir ilk olacak canlı yayında bir yarışma yapılacak. Bu yarışma ile sonrasında ise Instagram canlı yayın dünya rekoru olan 2 milyon katılım aşılmaya ve böylece dünya rekoru kırılmaya çalışılacak. Eğer bu rekor denemesi başarılı olursa hemen ardından bir kutlama partisi yapılacak.


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