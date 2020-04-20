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  4. Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Hakan Hatipoğlu yorumladı

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Hakan Hatipoğlu yorumladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 22:18 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yeni bölüme Barış ve Yasin arasındaki kavga damga vurdu. Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Acun Ilıcalı toplantı sonucunda buna karar vereceklerini açıklamıştı. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise yaşanan bu şok kavgayı yorumladı.

Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Hakan Hatipoğlu yorumladı

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 52. bölümde Barış ve Yasin arasındaki kavganın nasıl sonuçlar doğuracağı hakkında Survivor Panaroma sunucusu Hakan Hatipoğlu'ndan çarpıcı yorumlar geldi.

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Canlı yayında Uğur Yapıcı'nın "Survivor'da yaşanılan Barış-Yasin kavgasının ardından diskalifiye bekliyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Hakan Hatioplu," Survivor bu zor günlerde insanların eğlenmesini, heyecanlanmasını sağlıyor. Son bölümde de ciddi bir durum var. Barış ile Yasin'in kavgası var. Diskalifiye durumları karışık. İki kişi kavga ediyor, bu her yerde olabilecek bir şey. İki yarışmacı da sonrasında hatalarını anladıysa, diskalifiye olmaması gerektiğini düşünüyorum. İki aylık bir emek var. Sonrasında durumlar devam ederse, prodüksiyon duruma müdahale eder." dedi.

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Hatipoğlu sözlerini, "Günlük hayatımızda hepimiz argo konuşabiliyoruz. Canlı yayında daha temkinli oluyoruz ancak arkadaş ortamında argo konuşabiliyoruz. Küfür edince uyarı alır, devamı gelirse gereği düşünülür. Bu kadar kolay yarışmacı harcamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Acun ağabey de vicdanlı hareket ediyor. Bu gece diskalifiye çıkacağını sanmıyorum. Ama hep birlikte göreceğiz." ifadeleriyle sürdürdü.

MURAT ÖZARI: BU KAVGADAN DİSKALİFİYE ÇIKMAZ

Survivor Ekstra programında Murat Özarı, gündeme oturan kavgayı değerlendirdi. Murat Özarı, herkesin merak ettiği soruya cevap verdi ve “Bu kavgadan diskalifiye çıkmaz” sözleri ile olayı yorumladı.

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Survivor, survivor yasin barış kavga, survivor diskalifiye,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Acun bütün terbiyesizilk sende bu Yasini niye götürüyorsun kardeşim sen reyting yapacaksın diye illen kavgamı olucak bu yasinin den başka koca türkiyede adam yokmu bunlar ailece manyak başına bela alacaksın mister ceff proğramından aldın buraya götürdün biliyosun bir gün yarışmacı seni vuracakmış cameremanların kurtarmış çocukları işten atmışın bu deli yasinde yakında başına bela olur işallah
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