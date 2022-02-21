Survivor'da kavga! Survivor Hikmet ile Yasin neden kavga etti? Hikmet ve Yasin diskalifiye olacak mı?

Survivor'da yaşanan geceye damga vurdu. Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 28. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sonrası konseye giden ünlüler takımı ile gönüllüler takımına Acun Ilıcalı bazı sorular yöneltti. Program arasında yayınlanan VTR'de Yasin ile Hikmet arasında tartışma çıktığı görülüyor. Peki Survivor Hikmet ile Yasin neden kavga etti? Hikmet ve Yasin diskalifiye olacak mı? Survivor 2022'nin 21 Şubat Pazartesi günü ekrana gelen 28. bölümüne ilişkin detaylar haberimizde.

SURVİVOR HİKMET İLE YASİN NEDEN KAVGA ETTİ?

Survivor 2022'nin 28. bölümünde Hikmet ile Yasin ada konseyinde birbirine girdi.

Tartışma üzerine Yasin yerinden kalkarak Hikmet'in üstüne yürüdü. Survivor'ın 21 Şubat Pazartesi (bugün) ekrana gelen bölümünde gösterilen VTR'de Yaşanan çığlıkların yükseldiği görülüyor.

SURVİVOR HİKMET VE YASİN DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Yasin ile Hikmet'in kavgası birazdan yaşanacak olan ada konseyinde netleşecek.

