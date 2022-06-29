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Survivor'da kim elendi? 29 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

29.06.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin büyük finaline sayılı saatler kala Survivor'un üçüncü finalisti belli oldu. Bilindiği üzere yarı finali, aynı takımdan olan Adem ile Batuhan garantilemişti. Survivor'un üçüncü finalistini belirlemek için ise Ayşe ve Nisa arasında oylama yapıldı. Peki Survivor'da kim elendi? 29 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

Survivor'da kim elendi? 29 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. 29 Haziran akşamında Survivor All Star 2022'nin yarı finali gerçekleştirildi. Oylama Nisa ile Ayşe Yüksel arasında yapıldı. Peki Survivor'da kim elendi? 29 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Nisa Bölükbaşı ile Ayşe Yüksel arasında gerçekleştirilen sms oylaması sonucunda Survivor'dan elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Böylelikle Ayşe Yüksel, Survivor'u 4. olarak tamamladı.

Survivor'da kim elendi? 29 Haziran Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021'in ardından Survivor All Star 2022 kadrosunda da yer alan Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde öğrenci olan Survivor Ayşe, ortaokulda masa tenisi eğitimi aldı bununla birlikte 7. Sınıfta haltere başladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.

Halter sporuyla 1 yıl ilgilenen Ayşe Yüksel halteri bırakarak voleybola başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladı 4 yıldır devam ediyor.

Lisede de 3 yıl basketbol okul takımında yer alan Survivor Ayşe üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi aldı, şu an tenis hocalığı yapıyor ve okuyor.

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TV8 survivor
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