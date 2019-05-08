Survivor'da kim elendi? İddialı Türk yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 7 Mayıs Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 7 Mayıs Salı ekrana gelen son bölümünde hem araba ödüllü oyun hem de eleme heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takımlar arasında ödül için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Türk yarışmacılar arasından ise adaya veda eden isim de belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunumazlık oyununu kaybeden beyaz takımdan Sabriye Şengül ve Okay elemeye kalan isimler olmuştu. Sms oylaması sonucuna göre ise Survivor'dan elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Sms oylamasında Okay ve Sabriye arasından daha az oy alan Sabriye Şengül bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu.

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 64. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşıya geldi. yarışmacılar için büyük önem taşıyan sembol oyununda kıyasıya mücadele yaşandı.

Sembol oyununu erkeklerde Okay kazandı. Kadınlarda ise sembolün sahibi Seda oldu.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 64. bölümünde Acun Ilıcalı, araba oyunuyla ilgili yeni kuralı açıkladı. Acun Ilıcalı, Hikmet'in iki hafta üst üste araba ödülünü kazanmasından sonra seyircilerden talep geldiğini belirterek oyun kurallarında değişiklik yaptıklarını duyurdu. Ilıcalı, "Hikmet'in ikinci arabayı kazanmasından sonra seyircilerimizden talep geldi. Bundan sonra araba kazananlar bu oyunu oynamayacak. Kazanan takım ise Türkiye'den yeni gelen baklava var" dedi.