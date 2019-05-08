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Survivor'da kim elendi? İddialı Türk yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 7 Mayıs Salı elenen isim!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 08.05.2019 00:16 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un 64. son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da format gereği bu hafta iki Türk yarışmacı elemeya kalmıştı. Peki Survivor'da kim elendi? Sabriye ve Okay arasında adaya veda eden isim kim oldu? Survivor son bölümde araba ödülünü kazanan isim de belli oldu. Acun Ilıcalı ise araba oyunundaki değişikliği açıkladı. İşte Survivor 7 Mayıs Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? İddialı Türk yarışmacıya büyük şok! İşte Survivor 7 Mayıs Salı elenen isim!

Survivor 2019'un 7 Mayıs Salı ekrana gelen son bölümünde hem araba ödüllü oyun hem de eleme heyecanı yaşandı. Siyah ve beyaz takımlar arasında ödül için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Türk yarışmacılar arasından ise adaya veda eden isim de belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunumazlık oyununu kaybeden beyaz takımdan Sabriye Şengül ve Okay elemeye kalan isimler olmuştu. Sms oylaması sonucuna göre ise Survivor'dan elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Sms oylamasında Okay ve Sabriye arasından daha az oy alan Sabriye Şengül bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu.

sabrıye

SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 64. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşıya geldi. yarışmacılar için büyük önem taşıyan sembol oyununda kıyasıya mücadele yaşandı.
Sembol oyununu erkeklerde Okay kazandı. Kadınlarda ise sembolün sahibi Seda oldu.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 64. bölümünde Acun Ilıcalı, araba oyunuyla ilgili yeni kuralı açıkladı. Acun Ilıcalı, Hikmet'in iki hafta üst üste araba ödülünü kazanmasından sonra seyircilerden talep geldiğini belirterek oyun kurallarında değişiklik yaptıklarını duyurdu. Ilıcalı, "Hikmet'in ikinci arabayı kazanmasından sonra seyircilerimizden talep geldi. Bundan sonra araba kazananlar bu oyunu oynamayacak. Kazanan takım ise Türkiye'den yeni gelen baklava var" dedi.

Araba oyununu bu hafta beyaz takımı 10-9 yenen siyah takım kazandı. Araba oyunu kazanan siyah takım, 'siyah mı beyaz mı?' oyununa kaldı. Oyun öncesinde ise Yusuf, Emre ve Atakan arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Üç yarışmacı araba için pazarlık yaparak kazanmaları halinde araba parasını aralarında paylaşmayı konuştular. Oyun sonrasında ise bu hafta arabayı kazanan yarışmacı Atakan oldu.

SURVİVOR'DAN ELENEN SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

ABRİ

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül'ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016’da İstanbul’da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu.

Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu.

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