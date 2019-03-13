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Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2019'da 12 Mart Salı elenen isim!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 13.03.2019 00:06 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından üç sürpriz yarışmacı elemeye kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? Tony, Spyros ve Simos arasından adaya kim veda etti? Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. İşte Survivor 12 Mart Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2019'da 12 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019 yarışmasının 12 Mart Salı ekrana gelen 24. son bölümünde adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor 2019'da 2 haftadır dokunulmazlık kazanamayan Türk takımı bu hafta atağa kalktı. Türk takımı bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kazanarak büyük sevinç yaşadı. Türk ve Yunan takımı arasında yaşanan ikinci dokunulmazlık oyununu Türk takımı 10-6'lık skorla kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor son bölümde, iki dokunulmazlığı da kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda adı en fazla yazılan isim olan Tony ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Vasilis Vasilikos ise Spyros'un adını, Afroditi ise Simos'un adını söyledi. Böylece Tony, Spyros ve Simos bu hafta Yunan takımında elemeye kalan isimler oldu. Yunanistan'da yapılan sms oylamasının sonucuna göre bu üç yarışması arasında en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek. Survivor 2019'da kimin eleneceği ise Salı akşamı ekrana gelen bölümde belli olacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor Yunanistan takımında elemeye kalan Tony, Spyros ve Simos için sms oylaması yapıldı. Yunanistan'da yapılan oylama sonrasında bu üç aday arasından en az oyu alan isim olan Vasilis Simos elenerek Survivor macerasına veda etti.

simos

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’ın son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar dostluk yarışı yaptı ve kıymalı börek için yarıştı. Oyunu 10-3 gibi açık bir farkla kazanan Türk takımı ödülün tadını çıkardı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİMLER ALDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunan takımı, bireysel dokunulmazlığa gitti. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı Vasilis Vasilikos kazandı. Kadınlar da ise bireysel dokunulmazlık sembolü Afroditi'nin oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyi toplandı.


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