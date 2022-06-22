Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı devam ediyor. Atakan Avatar'ın ardından Ogeday Girişken Survivor'a veda etmişti. Survivor'un 21 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümünde, Survivor macerası sonlanan yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bilindiği üzere Survivor'da Berkan, Nisa, Hikmet ve Nagihan eleme potasındaydı. Rakiplerinden daha az sms alıp Survivor'a veda eden yarışmacı, Berkan Karabulut oldu.

Survivor macerası sona eren Berkan Karabulut, ''Geldik son şarkıya, hep hayalim vardı. Şu an ismim söylendi. Baktığım zaman evet hayalim bir yerde yarım kalmış olacak. Kendimi mutlu hissediyorum. Sosyal hayatımdaki kişi kimse normal hayatımdaki Berkan kimse burada da hep o oldum.'' diye konuştu.

Önüne bir hayal koyduğunu belirten Berkan, ''Verdiğim emekler için pişman değilim. Hepsi için iyi ki diyorum. İyi ki bu süreci geçirmişim ve iyi ki Survivor'a gelmişim. 28 yaşındayım, bir insanın yaşayabileceği en büyük tecrübelerden birisi Survivor. Daha iyi olabilirdi.'' dedi.



