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Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu?

22.06.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da büyük finale sayılı zaman kala yarışmacıların bireysel dokunulmazlık oyunlarındaki performansları arttı. Dokunulmazlık oyunlarında efor sarf eden yarışmacılar, eleme potasına girmemek için ellerinden geleni yapıyor. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son yarışmacı Ogeday Girişken olmuştu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı devam ediyor. Atakan Avatar'ın ardından Ogeday Girişken Survivor'a veda etmişti. Survivor'un 21 Haziran akşamında yayınlanan yeni bölümünde, Survivor macerası sonlanan yarışmacı belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bilindiği üzere Survivor'da Berkan, Nisa, Hikmet ve Nagihan eleme potasındaydı. Rakiplerinden daha az sms alıp Survivor'a veda eden yarışmacı, Berkan Karabulut oldu.

Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor macerası sona eren Berkan Karabulut, ''Geldik son şarkıya, hep hayalim vardı. Şu an ismim söylendi. Baktığım zaman evet hayalim bir yerde yarım kalmış olacak. Kendimi mutlu hissediyorum. Sosyal hayatımdaki kişi kimse normal hayatımdaki Berkan kimse burada da hep o oldum.'' diye konuştu.

Önüne bir hayal koyduğunu belirten Berkan, ''Verdiğim emekler için pişman değilim. Hepsi için iyi ki diyorum. İyi ki bu süreci geçirmişim ve iyi ki Survivor'a gelmişim. 28 yaşındayım, bir insanın yaşayabileceği en büyük tecrübelerden birisi Survivor. Daha iyi olabilirdi.'' dedi.

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survivor Berkan Karabulut
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