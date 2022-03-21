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Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte 20 Mart Survivor 2022 All Star'a elenerek veda eden yarışmacı

21.03.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 20 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Evrim, Barış, Mert ve Atakan oldu. Hızlandırılmış elemelerin sürdüğü Survivor'da, birleşme partisi öncesinde yapılan son genel SMS oylaması sonucuna göre, en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte 20 Mart Survivor 2022 All Star'a elenerek veda eden yarışmacı

Survivor 2022 All Star'ın 20 Mart Pazar günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Barış, Mert ve Atakan için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Hızlanıdırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı ünlüler takımından Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı olmuştu.

Survivor'da dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan ise ünlüler takımı oldu. Gönüllüler takımı ise ada konseyinde aralarından bir ismi seçmek zorunda kaldı.

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Gönüllülerde yapılan oylamada üçüncü eleme adayı ise Evrim Keklik oldu. Dördüncü eleme adayını performans birincisi Nagihan belirledi. Nagihan eleme adayı olarak Atakan'ın adını söyledi.

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OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı.

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Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Mert ve Atakan arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

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Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Mert Öcal oldu.

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"NİYE GÜLÜYORSUN?"

Elendiği açıklanan Mert Öcal ise "Niye gülüyorsun? Bence hoşuna gitti" sözleriyle Nisa'ya tepki gösterdi.

NİSA

Mert, "Benden daha fazla kalmaması gereken kişiler vardı, o beni rahatsız etti. Onların Survivor hayali benim hayallerimden daha küçüktü" dedi.

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"SOHBETİNDEN HOŞLANDIĞIM BİR YARIŞMACISIN"

Acun Ilıcalı ise "Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor. Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Evrim Keklik Mert Öcal
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
tiyatroya devam...
şükür kasıntı gitti
allah bu sudeye akıl fikir versin!!

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