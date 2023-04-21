Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor'da 6 isim arasından veda eden yarışmacı belli oldu!

Survivor'da eleme potasına çıkan isimlerin belli olmasıyla beraber gözler elenecek isime çevrildi. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da altı eleme adayı belli oldu. Survivor'da son ve 6. eleme adayı Asena olmuştu. Bu hafta bir yarışmacı adadan elenerek ederek Survivor hayallerine ve şampiyonluğa veda edecek. İşte 19 Nisan Survivor'da yaşananlar ve elenen isim...

SURVİVOR'DA 6 İSİM ELEME POTASINDA!

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Ünlüler Takımı'ndan ise ismi 5 kez yazılan Murat haftanın 5. eleme adayı olmuştu. Haftanın son ve 6. eleme adayı Asena oldu. Böylelikle SMS oylaması başlamış oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'ın 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Perşembe günleri yapılan eleme konseyi öncesinde eleme adayları Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Murat ve Asena için SMS oylaması başladı.

Adaya veda eden isim Murat Eken oldu. Murat Eken konuşmasıyla izleyicilere ve takım arkadaşlarına duygusal anlar yaşattı. Survivor 2023’e performansı ve duruşuyla damga vuran Eken “ Yüz küsür gün önce şu kapıdan içeri girdiğim adamla aynı adam değilim. Kendimin çok daha iyi bir haline ulaştım. Müthiş şeyler yaşadım. Ama bir yandan da gerçek şu ki stüdyoyu, sahneyi, setleri, hayatımı çok özlemiştim. Benim için takım arkadaşlarım da üzülmesin. Beni evde bekleyen 6 çift göz var. Gideceğim, iki üç tabak yemek koyacağız, iki de boş bardak koyacağım. Hatunu da oturtacağım. Diyeceğim ki, 'Benim hikayemi az çok biliyorsun, biraz da sen anlat ben dinleyeyim.' Sesini çok özledim. Rakipler, sevgili takım arkadaşlarım, sürçü lisan ettiysek affola. Bir süreliğine herkese günaydın ve iyi geceler..." ifadelerini kullandı.



