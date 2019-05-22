Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim

Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş beşinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde beyaz takımda veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Afroditi ve Ria eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? RİA MI, AFRODİTİ Mİ?

Eleme adayları belirlenirken dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımdan bir Yunan yarışmacı eleneceği için sadece Yunan yarışmacıların ismi yazıldı. Beyaz takımda Afroditi ilk eleme adayı, ikinci eleme adayı ise Ria olmuştu. Bu akşam yapılan halk oylamasının sonuçları açıklandı ve Survivor hayallerine veda eden isim Ria oldu. Ria arkadaşlarına veda ederek adadan ayrıldı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor son bölümde siyah ve beyaz takımlar, lahmacun ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Hikmet'in sakatlığıyla sarsılan beyaz takım, iddialı ismin yokluğunu hissetti. Ödül oyununu 10'a 8'lik skorla siyah takım kazandı.



