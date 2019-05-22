Mynet Trend

Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.05.2019 00:51 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un 75. son bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'da format gereği bu hafta iki Yunan yarışmacı elemeye kalmıştı. Peki Survivor'da kim elendi? Ria mı yoksa Afroditi mi elendi? İşte Survivor 21 Mayıs Sal eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'a veda eden isim

Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş beşinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde beyaz takımda veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Afroditi ve Ria eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? RİA MI, AFRODİTİ Mİ?

Eleme adayları belirlenirken dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımdan bir Yunan yarışmacı eleneceği için sadece Yunan yarışmacıların ismi yazıldı. Beyaz takımda Afroditi ilk eleme adayı, ikinci eleme adayı ise Ria olmuştu. Bu akşam yapılan halk oylamasının sonuçları açıklandı ve Survivor hayallerine veda eden isim Ria oldu. Ria arkadaşlarına veda ederek adadan ayrıldı.

Untitled-3

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor son bölümde siyah ve beyaz takımlar, lahmacun ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Hikmet'in sakatlığıyla sarsılan beyaz takım, iddialı ismin yokluğunu hissetti. Ödül oyununu 10'a 8'lik skorla siyah takım kazandı.


PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Survivor'a flaş transferler! Acun o isimleri açıkladıSurvivor'a flaş transferler! Acun o isimleri açıkladı
Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadıSeks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor survivor kim elendi Survivor Türkiye - Yunanistan Survivor 2019

En Çok Okunan Trend Haberler

Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı

Tekme,tokat,bıçak,sopa...Şehir merkezinde meydan savaşı

Fatih Terim'in şok görüntüsü ortaya çıktı

Fatih Terim'in şok görüntüsü ortaya çıktı

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

F.Bahçeli isimden Terim'e şok sözler!

F.Bahçeli isimden Terim'e şok sözler!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

İstanbullu Gelin'de şoke eden ölüm! Ünlü oyuncu veda etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran atasözü sorusu!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da eskiler yeniler mücadelesi başlıyor! Hangi eski yarışmacılar Survivor'a katılacak?

Survivor'a flaş transferler! Acun o isimleri açıkladı

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

Seks fotoğrafları ifşa oldu! Kadın'da yer yerinden oynadı

Çukur'da Aliço öldü mü? Rıza Kocaoğlu'ndan Çukur'a veda mesajı!

Ünlü oyuncudan Çukur'a veda mesajı!

Diriliş Ertuğrul'un senaristi duyurdu: Diriliş Ertuğrul'a veda

Artık bitiyor! Böyle duyurdu: Diriliş Ertuğrul'a veda

Alaaddin filmi fragmanı yayınlandı!

Dört gözle bekleniyordu! Bu hafta vizyona giriyor

John Wick Endgame'i tahtından etti!

John Wick Endgame'i tahtından etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.