Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 23 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu.

Ünlüler takımında bu haftanın sms oylaması birincisi Çağrı Atakan oldu. Birinci olduğu açıklanan Çağrı bu defa mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Çağrı, "Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum" dedi.

Gönüller takımında ise bu hafta sms birincisi değişti. Geçtiğimiz haftalarda birinci olan Ayşe'nin yerine Poyraz sms oylamasından lider olarak çıktı.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’nin 11. haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından ada oylaması sonucunda Gonca, ilk eleme adayı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ise gönüllüler oldu. Pazar günü ada konseyinde oylama sonucunda iki yarışmacının isimleri aynı sayıda yazıldı.