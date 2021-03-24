Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 23 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.
Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu.
Ünlüler takımında bu haftanın sms oylaması birincisi Çağrı Atakan oldu. Birinci olduğu açıklanan Çağrı bu defa mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Çağrı, "Bu sefer sevinçten ağlıyorum. Çok mutlu oldum, hiç beklemiyordum" dedi.
Gönüller takımında ise bu hafta sms birincisi değişti. Geçtiğimiz haftalarda birinci olan Ayşe'nin yerine Poyraz sms oylamasından lider olarak çıktı.
Survivor 2021’nin 11. haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından ada oylaması sonucunda Gonca, ilk eleme adayı oldu.
İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ise gönüllüler oldu. Pazar günü ada konseyinde oylama sonucunda iki yarışmacının isimleri aynı sayıda yazıldı.
Bu yüzden gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan ve Hanzade, 2. ve 3. eleme adayı oldu.
Survivor ünlüler takımında sms birincisi olan Çağrı Atakan ise 4. eleme adayını belirledi. Çağrı, "Sms oylamasında çok önlerde olduğunu bildiğim ve asla gitmeyeceğini düşündüğüm için Batuhan kardeşimi aday olarak söylüyorum" dedi. Ancak geçtiğimiz haftalarda sms birincisi olan Batuhan ise bu karara oldukça bozuldu. Batuhan "Batuhan'dan sonraki kardeşim fazlalıktır bana göre. Net bir şekilde
söyleyeceğim. Bu takımın iki kişi bir çıkacaksa bunlardan birinin ben olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Gönüllüler takımı sms birincisi olan Poyraz da "Sms birincisi olduğu ve gitmeyeceğinden emin olduğum için Ayşe'yi söylüyorum" dedi. Böylece haftanın eleme adayları Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe oldu.
Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe arasında en az sms oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.
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