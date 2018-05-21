Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor 2018'in 21 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde hem iki ayrı ödül oyunu heyecanı hem de elenen ismin belli olduğu eleme konseyi heyecanı vardı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ACUN ILICALI AÇIKLADI

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımınının kadın yarışmacıları eleme adayı olmuştu. Konseyde isimleri yazılan Damla, Nagihan, Yağmur ve Birsen bu hafta eleme potasına kalan isimler oldu. Survivor'da geçtiğimiz ay yapılan son toplu sms oylaması sonuçlarına göre, bu dört isim arasından en az oyu alan isim olan Birsen Bekgöz elenerek adaya veda etti. 38 yaşındaki Birsen Bekgöz bu hafta Survivor adasından giden isim oldu.

SUCUK EKMEK VE YATAKLI BARAKAYI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da günün ilk oyununu Alp Kırşan sundu. Her hafta oynanan baraka oyununu son olarak Gönüllüler kazanmıştı. Bu hafta kazanan takım yataklı barakanın yanı sıra adalarında sucuk ekmek keyfi de yaşayacak. Oyuna Ünlüler takımı iyi başladı ancak Gönüllüler kısa sürede dengeyi sağladı ve durum 9-9'a geldi. Son oyunu almayı başaran Gönüllüler 10-9'luk skorla oyunu kazanmayı başardı.