Survivor'da kim elendi? Survivor toplu sms oylaması sonuçları belli oldu! Birleşme sonrası adadan ilk kim gitti?

Survivor 2018'in 21 Mayıs Pazartesi ekrana gelen son bölümünde hem iki ayrı ödül oyunu heyecanı hem de elenen ismin belli olduğu eleme konseyi heyecanı vardı.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? ACUN ILICALI AÇIKLADI
Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımınının kadın yarışmacıları eleme adayı olmuştu. Konseyde isimleri yazılan Damla, Nagihan, Yağmur ve Birsen bu hafta eleme potasına kalan isimler oldu. Survivor'da geçtiğimiz ay yapılan son toplu sms oylaması sonuçlarına göre, bu dört isim arasından en az oyu alan isim olan Birsen Bekgöz elenerek adaya veda etti. 38 yaşındaki Birsen Bekgöz bu hafta Survivor adasından giden isim oldu.
SUCUK EKMEK VE YATAKLI BARAKAYI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da günün ilk oyununu Alp Kırşan sundu. Her hafta oynanan baraka oyununu son olarak Gönüllüler kazanmıştı. Bu hafta kazanan takım yataklı barakanın yanı sıra adalarında sucuk ekmek keyfi de yaşayacak. Oyuna Ünlüler takımı iyi başladı ancak Gönüllüler kısa sürede dengeyi sağladı ve durum 9-9'a geldi. Son oyunu almayı başaran Gönüllüler 10-9'luk skorla oyunu kazanmayı başardı.
AKŞAM YEMEĞİ VE EĞLENCE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da son iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımı ödül oyunlarını kazanıp morallerini yükseltmek istiyordu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyununda kazanan takımdaki kızlara makyaj ve bakım ödülü, takım halinde bir restoranda müzikli eğlence ve akşam yemeği ödülü bekliyordu. Oyuna Gönüllüler takımı iyi başladı ve 10-7'lik skorla kazanmayı başardı.
GÖNÜLLÜLER'DE ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
Survivor'daki ödül oyunu öncesinde Acun Ilıcalı elemeye kalan yarışmacılara duygularını sordu. Adının yazılmasının ardından takım arkadaşlarına çok kızan ve gece boyunca sert tartışmalar yaşayan Nagihan, eleme adayı olduğuna hala inanamadığını söyledi. Nagihan, 'İlk defa eleme adayı oldum ve hala inanamıyorum. Eleme potasında olduğumun farkında değil gibiyim' dedi. Damla ise elemeye kaldığı için stres yada üzüntü yaşamadığını dile getirdi.
Diğer eleme adaylarından Birsen ise, 'Bizim için zor bir gün ancak burada elemeyi unutup mücadele edeceğiz. 4 kız elemeye kaldık. Bu ödülü alıp, aramızdan gidecek olan ismi güzel bir şekilde uğurlayacağız' dedi.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?
Birleşme partisinden sonra yapılan ilk dokunulmazlık oyunlarında Ünlüler takımı büyük başarı sağladı. Hem Cumartesi hem de Pazar ekrana gelen iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler takımından 4 yarışmacı elemeye kaldı. İlk konseyde adı en fazla yazılan Yağmur ile bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem'in adını söylediği Birsen eleme adayı oldu. İkinci konseyde ise sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Oylamada isimleri eşit şekilde yazılan Nagihan ve Damla eleme adayları oldu. Böylece Gönüllüler'de eleme potasına Damla, Nagihan, Yağmur ve Birsen kaldı.
NAGİHAN ADINI YAZAN İSİMLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Survivor'da kendi ismini eleme için yazan Anıl, Hilmi Cem ve Murat'a Nagihan'ın tepkisi çok sert oldu. Nagihan ismini yazanların artık arkadaşı olmadığını söyledi. Konsey sonrasında ise Gönüllüler adasında gece boyunca tartışmalar yaşandı. Nagihan, ada konseyinin ardından Hilmi Cem'in cesaretli olup bireysel dokunulmazlığı almamasını ve birlikte aynı potaya yazılmalarını teklif etti. Gönüllüler takımında konseyde yaşananların gerginliği adada devam etti. Nagihan ile Anıl arasında tansiyon yükseldi.
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