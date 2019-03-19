Survivor'da kim elendi? Türk takımında bir veda daha! İşte Survivor 2019'da 19 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında sms oylamasına kalan Atakan, Bora ve Hakan arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında ilk eleme adayı oylama sonucunda belli oldu. Verilen oylar sonucunda adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan ilk eleme adayı oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından günlerdir hastanede tedavi gören Atakan, adaya geri döndüğü gün eleme adayı olarak yazıldı.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, Bora'nın ismini açıklarken, kızlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra Hakan'ın söyledi. Böylece Türk takımında Atakan, Bora ve Hakan eleme adayları olarak sms oylamasına kaldı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da yapılan sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı olan Hakan Kanık Survivor'dan elendi. MasterChef programında gösterdiği performansın ardından Survivor'a katılan Hakan Kanık hayallerine erken veda etti.