Survivor'da kim elendi? Türk takımında bir veda daha! İşte Survivor 2019'da 19 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımında sms oylamasına kalan Atakan, Bora ve Hakan arasında en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında ilk eleme adayı oylama sonucunda belli oldu. Verilen oylar sonucunda adı en fazla yazılan yarışmacı olan Atakan ilk eleme adayı oldu. Yaşadığı sakatlığın ardından günlerdir hastanede tedavi gören Atakan, adaya geri döndüğü gün eleme adayı olarak yazıldı.
Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Yusuf, Bora'nın ismini açıklarken, kızlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra Hakan'ın söyledi. Böylece Türk takımında Atakan, Bora ve Hakan eleme adayları olarak sms oylamasına kaldı.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da yapılan sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı olan Hakan Kanık Survivor'dan elendi. MasterChef programında gösterdiği performansın ardından Survivor'a katılan Hakan Kanık hayallerine erken veda etti.
ACUN ILICALI SONUCA ŞAŞIRDI!
Acun Ilıcalı ise Hakan'ın çok sevdiği bir yarışmacı olduğunu belirterek elenmesinin kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Ilıcalı, 'Genç yaşına rağmen çok başarılı bir isimdin. Senin burada daha fazla kalacağını tahmin ediyordum' dedi.
ATAKAN İSYAN ETTİ! 'BU TAKIM İÇİN SAKATLANDIM'
Konseyde adı en fazla yazılan isim olan Atakan, bu sonuçtan dolayı büyük şok yaşadığını ifade ederek, 'Gerçekten şoktayım şu anda. Sakatlıktan döndüm. Yaklaşık 10 gündür yarışmadım. Ben bu takım için sakatlandım. Ciddi sakatlık geçirdim. Ama sonuç ne olursa olsun vazgeçmemek için geldim. Gidebilirim, kalabilirim de. Sonuna kadar hayallerim için ne gerekiyorsa yapacağım. Sevenlerimin desteğine çok ihtiyacım var' dedi.
ELEME ADAYLARI NELER SÖYLEDİ?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra'nın adını söylediği Hakan ise, 'Burada şaşırması gereken bir durum varsa bence benim durumum. Ada hayatına gelecek olursak beraber çok yemek yapıyoruz. Ama neye göre değerlendirdi? Bilmiyorum. En güzel cevabı bence kendisine Türk halkı verecektir' ifadelerini kullandı.
Diğer eleme adayı Bora ise 'Yusuf duygusal davranmayacağını söylemişti. Bizlerin gözlerinin içine bakıp bu yalanı söyleyebilen bir insan bu kadar insanın güvenini kırmamış mı oluyor. O yüzden duygusal bir karar bence bu. Söylemi ve eylemi tamamen farklı. Bunu normal karşılıyorum. Şunu söyleyebilirim potada olmaktan hiç bir zaman korkmuyorum. Ben Survivor'ı yüzde yüz yaşamaya geldim buraya' şeklinde konuştu.
DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da rekabet günden güne artarken yeni yarışmacılar Emre ve Patrick Ogunsoto, oyunlara yeni heyecan kattı. İlk dokunulmazlığı Yunan takımı kazanarak avantaj elde etti. Ancak ikinci dokunulmazlık oyununda Türk takımı 10-8'lik skorla kazanmayı başardı. Böylelikle 1 dokunulmazlık Yunan takımının 1 dokunulmazlık da Türk takımının oldu. Final oyununda ise kazanan takım Yunanistan oldu. Bu sonuçla Yunan takımı dokunulmazlığın sahibi olarak Türk takımı bu hafta elemeye kaldı.
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