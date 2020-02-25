Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımında ilk veda! İşte Survivor 2020'ye veda eden isim

Survivor'ın 25 Şubsat Salı ekrana gelen 8. bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'ın 2. haftasında dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Derya olmuştu. Sms oylaması sonrasında ise ünlüler takımında en yüksek oyu alan iki yarışmacı, elemeye kalan diğer iki ismi de belirledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor ünlüler takımında sms oylamasında en yüksek oyu alan iki yarışmacı Ersin Korkut ve Barış oldu. Barış ikinci eleme adayı olarak Tuğba Melis Türk'ün adını söyledi. Ersin ise takım olarak bir strateji yaptıklarını ve ortak karar aldıklarını söyleyerek üçüncü eleme adayı olarak Mert'in ismini verdi. Böylece Derya'nın ardından diğer iki eleme adayı ise Melis ve Mert oldu.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'de yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Eleme adayları olan Derya, Melis ve Mert arasında en az oyu alan yarışmacı olan Tuğba Melis Türk, Survivor 2020'de ünlüler takımından elenen ilk isim oldu.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.



