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Survivor'da korku dolu anlar! Büşra sudan çıkamayınca yardımına Hikmet koştu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 02:11 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 71. son bölümünde, ödül oyunu sırasında korku dolu anlar yaşandı. Deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düştü. Bariyere çarpan Büşra bir süre sudan çıkamayınca yardımına takım arkadaşları koştu. Kalçasını tahta bariyerlere vuran Büşra'yı Hikmet sırtına alarak kıyıya çıkardı. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da korku dolu anlar! Büşra sudan çıkamayınca yardımına Hikmet koştu!

Survivor 2019'un 16 Mayıs Perşembe ekrana gelen son bölümde iki takım Punta Cana ödüllü oyunda karşı karşı geldi.

BÜŞRA'NIN SAKATLIĞI KORKUTTU!
Oyun sırasında Büşra ise sakatlık yaşadı. Deniz üzerindeki platformda mücadele eden Büşra, dengesini kaybederek sert bir şekilde tahta bariyerlere çarptı. Büşra aldığı darbeyle bir süre sudan çıkamadı. Hikmet ise Büşra'yı sırtına alarak sudan çıkardı.

bursa

Oyuna devam edemeyen Büşra'nın yerine oyuna Ria devam etti.

busra

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın 71. bölümünde ödül oyunu oynandı. Haftalardır oyun kazanamayan beyaz takım, bu şanssızlığını sürdürdü. Siyah takım ödülü kazanarak Dominik Cumhuriyeti'nin en doğusunda yer alan La Altagracia eyaletinde bir tatil beldesi olan Punta Cana'da keyif dolu bir gün geçirdi.

KAYBEDİLEN OYUNDAN SONRA BEYAZ TAKIM KARIŞTI!
Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş birinci bölümde oynanan ödül oyununda yenilen beyaz takımda Bora, takıma sert eleştirilerde bulundu. Takım arkadaşlarını eleştiren Bora, "Dokuz kişilik takımda yüzde 50'nin altında ortalamaya sahip kişiler sayı alıyorsa sürekli burada bir problem var demektir. Bu şanssızlık değil. Onlar doğru eksildiler. Dört erkekleri olduğu için hedefi bulduklarında gerekeni yapıyorlar.Böyle devam ederse uzun süre yararlanamayacağız ödüllerden" dedi.

HİKMET'TEN TAKIM ARKADAŞLARINA SERT SÖZLER
Survivor'da son ödül oyununu kaybeden beyaz takımda sinirler gerildi. Oyun sonrasındaki seremonide söz alan Hikmet, takımına eleştirilerde bulundu. Takım arkadaşlarını isim vererek eleştiren Hikmet, "Özellikle diğer arkadaşlarımız bize geldiğinden bu yana dibe vurdular. Bora, Seda, Okay ve benim performanslarım iyi.Ancak diğerlerinin performanslarını iyi bulmuyorum. Bir sivrilen isim yok. Karşı tarafta en kötü yarışmacı bilesayı alabiliyor. Şanssızlık değil takımımız çok zayıf. En kısa zamanda doğru eksilmemiz lazım. Yoksa böyle giderse Survivor bitene kadar aç kalacağız" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 survivor türkiye yunanistan

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