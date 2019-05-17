Survivor'da korku dolu anlar! Büşra sudan çıkamayınca yardımına Hikmet koştu!

Survivor 2019'un 16 Mayıs Perşembe ekrana gelen son bölümde iki takım Punta Cana ödüllü oyunda karşı karşı geldi.

BÜŞRA'NIN SAKATLIĞI KORKUTTU!

Oyun sırasında Büşra ise sakatlık yaşadı. Deniz üzerindeki platformda mücadele eden Büşra, dengesini kaybederek sert bir şekilde tahta bariyerlere çarptı. Büşra aldığı darbeyle bir süre sudan çıkamadı. Hikmet ise Büşra'yı sırtına alarak sudan çıkardı.

Oyuna devam edemeyen Büşra'nın yerine oyuna Ria devam etti.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 71. bölümünde ödül oyunu oynandı. Haftalardır oyun kazanamayan beyaz takım, bu şanssızlığını sürdürdü. Siyah takım ödülü kazanarak Dominik Cumhuriyeti'nin en doğusunda yer alan La Altagracia eyaletinde bir tatil beldesi olan Punta Cana'da keyif dolu bir gün geçirdi.

KAYBEDİLEN OYUNDAN SONRA BEYAZ TAKIM KARIŞTI!

Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş birinci bölümde oynanan ödül oyununda yenilen beyaz takımda Bora, takıma sert eleştirilerde bulundu. Takım arkadaşlarını eleştiren Bora, "Dokuz kişilik takımda yüzde 50'nin altında ortalamaya sahip kişiler sayı alıyorsa sürekli burada bir problem var demektir. Bu şanssızlık değil. Onlar doğru eksildiler. Dört erkekleri olduğu için hedefi bulduklarında gerekeni yapıyorlar.Böyle devam ederse uzun süre yararlanamayacağız ödüllerden" dedi.