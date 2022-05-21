Survivor'da korku dolu anlar! Nisa bir anda yere kapaklandı, herkes dehşete düştü

Survivor'un yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan görüntü herkesi dehşete düşürdü. Fragmanı izleyen birçok kişi, gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Nisa'nın sağlık durumunu sorgulamaya başladı. Fragmanda Nisa'nın bir anda araçta yere kapaklandığı ve baygın bir şekilde yattığı görülüyor.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Survivor'da gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Nisa, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nisa'nın araçta giderken bir anda bilincini kaybettiği ve bayıldığı görüntülendi.

ARKADAŞLARI PANİK İÇİN YARDIMA KOŞTU

Nisa'nın baygınlık geçirmesinin ardından Evrim ve Ogeday hemen yanına koşarak büyük bir panik yaşadı. Ogeday, "Ne oldu" diye baygın yatan Nisa'ya seslenirken, Evrim'in "Kafasını vurdu ya" dediği görüntülendi.

KUCAKLARDA TAŞINDI

Daha sonrasında ise Nisa'nın kendine gelmediği görüntülendi. Ogeday'ın Nisa'yı kucaklayarak yardım için ekiplere doğru götürdüğü anlar ise görenleri adeta dehşete düşürdü.

