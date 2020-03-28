Survivor'da Mert ile Barış arasında büyük kavga! Barış Gönüllüler'e geçti!

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020’nin bu akşamki 29. bölümünde takımlar için önemli olan yemek ve haftalık erzak ödülü oyunları oynandı. Yarışmacıların tüm hünerlerini sergileyerek ödülü kazanmaya çalışması izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, yarışmacılar arasında zaman zaman tartışmalar da meydana geldi. Özellikle Mert ile Barış arasındaki kavga geceye damgasını vuran gelişmeler arasında yer aldı.

İşte Survivor 2020’nin son bölümünde yaşananlar…

ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Bu haftanın erzak ödülü Nohut,domates,patates,havuç ve yağ olarak açıkalndı. İki takım yarışmacıları da haftalık erzak ödülünün sahibi olabilmek için parkurda tüm gücünü kullandı. Heyecanlı anlara sahne olan erzak oyununda Ünlüler takımı Gönüllüler takımını 10’a 7’lik skor ile yenmeyi başardı ve erzağın sahibi oldu.

MERT İLE BARIŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor’da haftanın önemli oyunu olan erzak oyunu sırasında bench’te büyük gerginlik yaşandı. Ünlüler takımından Mert ile Barış arasındaki tartışma takım arkadaşlarının araya girmesi sonrası sona erdi.

Barış: Tanınmak için değil kazanmak için çıkıyoruz.