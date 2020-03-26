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Survivor'da Mert ve Barış kavgası! Survivor ödül oyunu sırasında birbirlerine girdiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 02:25 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümüne ünlüler takımında Mert ve Barış'ın kavgası damga vuracak. Ünlüler takımında Mert ve Barış arasındaki gerilim tırmanıyor. Survivor ödül oyununda yarışan ikili birbirine giriyor. Mert ve Barış'ı Ersin ve Sercan güçlükle ayırıyor.

Survivor'da Mert ve Barış kavgası! Survivor ödül oyunu sırasında birbirlerine girdiler!

Survivor 2020 yarışmasının 27 Mart Cuma ekrana gelecek olan 29. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler yemek ödülü için yarışacak.

Oyun öncesinde ödülü açıklayan Acun Ilıcalı, "Oyunun ödülü açık arttırma, Tatlılar, tuzlular, içecekler hepsi olacak. Yemeği koyacağım, açık arttırmayla kim alırsa o yemeğin sahibi olacak" dedi.

SURVIVOR'DA MERT VE BARIŞ ARASINDA OYUN ALANINDA KAVGA!

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Survivor adasında haftalardır açlıkla mücadele eden yarışmacılar ise yemek ödüllü oyunda var güçleriyle mücadeleye giriyor. Ancak oyunda kötü durumda olan ünlüler takımında kavga çıkıyor. Mert'in "Bu avantajda yarışmayınca parkurda ısınamıyorsun böyle oluyor" sözüne Barış'ın "Isınmak için değil kazanmak için çıkıyoruz" yanıtı ortalığı geriyor. Sinirlenen Mert, "Sen mi deneyeceksin parkuru ben denemeyeceğim de. Niye atlıyorsun atlama lan o zaman" diye bağırınca ortalık bir anda karışıyor. Birbirlerinin üzerine yürüyen Mert ve Barış'ı takım arkadaşları Ersin ve Sercan ayırmaya çalışıyor.


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Survivor, survivor kavga, survivor mert barış kavga,

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