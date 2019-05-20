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Survivor'da Nagihan ve Ogeday bombası! Geri dönüyorlar! Acun büyük sürprizi açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 01:28 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da Acun Ilıcalı yarışmacılara yarışmacılara sürpriz gelişmeyi açıkladı. Survivor'da eskiler yeniler oyunlarının yapılacağını söyleyen Ilıcalı, yarışmaya damga vurmuş unutulmaz eski yarışmacıların Dominik'e geleceğini belirtti. Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek olan isimlerden ikisini açıkladı. Ogeday ve Nagihan Dominik'e gelerek Türk ve Yunan yarışmacılarla karşılaşacak.

Survivor'da Nagihan ve Ogeday bombası! Geri dönüyorlar! Acun büyük sürprizi açıkladı

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 19 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 73. son bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı büyük sürprizi açıkladı. Survivor'ın unutulmayan yarışmacılarının Dominik'e geleceğini söyleyen Acun, eski ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunları oynanacağını duyurdu.

SURVIVOR'DA ESKİ VE YENİ YARIŞMACILAR KARŞI KARŞIYA GELECEK
Yarışmaya gelecek olan eski yarışmacılardan ikisin Ogeday ve Nagihan olacağını da açıklayan Ilıcalı, "Unutulmayan isimlerden bazıları dört günlüğüne Dominik'e gelecek. Güzel ödül koyacağız. Siyah ve beyaz takım yarışmacıları, eski yarışmacılara karşı tek bir takım olarak yarışacak. Eskiler yeniler oynayacak. Güzel bir takım geliyor. Ben Türk yarışmacılardan ikisini söylüyorum. Nagihan ve Ogeday gelecek. Eğlenceli yarışmalar olacak. Kazanan isimler ödüle kavuşacak" dedi. Yunan yarışmacılardan gelecek olan ismin ise Melina olacağı açıklandı.

nagihan

ACUN GELMEYECEK OLAN İSMİ DE AÇIKLADI
Acun Ilıcalı, gelmeyecek olan bir ismi de açıkladı. Seda'yla konuşan Ilıcalı, "Sema gelmeyecek. Sebebi ise Sema'nın senin ikizin olması. Çok gelmek istiyordu geçen gece bizim ofisteydiler. Niye gitmesi gerektiğini anlatıpbeni ikna etmeye çalıştı. Ancak senin ikizinin olmasının sana avantaj olacağı sebebiyle getiremeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 Survivor ogeday survivor nagihan

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