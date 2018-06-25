Survivor'da nefes kesen ödül!

Survivor final heyecanı her geçen hafta daha da tırmanıyor. 29 Haziran’da Kıbrıs’ta final yapacak Survivor, final kadar büyük bir heyecanı da bu gece yaşattı. Survivor’da program tarihinin en büyük ödülü bu gece sahiplerini buldu.

SANCAKTEPE NEF’TE 2+1 DAİRELER

Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe’de 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Nagihan Karadere ve Murat Ceylan bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.

Oyun sonunda kazanan yarışmacıları toplam 4 adet daire sahibi yapan Nef, aynı gün yaptığı duyuruyla, 0850 250 06 33’ü arayan ya da nef.com.tr’deki formu dolduran seyirciler için sadece 50 daireyle sınırlı özel bir avantaj sunduğunu açıkladı. Kampanyaya dahil olan projeler Nef Bahçelievler, Nef Çekmeköy, Nef Basın Ekspres, Nef Sancaktepe ve İş GYO ile birlikte geliştirilen İnistanbul Topkapı.