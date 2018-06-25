MAGAZİN

Survivor'da nefes kesen ödül!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü sahiplerini buldu… Kıbrıs’taki büyük finale sayılı günler kala düzenlenen ödül oyununu kazanan yarışmacılar Nef Sancaktepe’de dört adet 2+1 dairenin sahibi oldu.

Survivor'da nefes kesen ödül!

Survivor final heyecanı her geçen hafta daha da tırmanıyor. 29 Haziran’da Kıbrıs’ta final yapacak Survivor, final kadar büyük bir heyecanı da bu gece yaşattı. Survivor’da program tarihinin en büyük ödülü bu gece sahiplerini buldu.

SANCAKTEPE NEF’TE 2+1 DAİRELER

Büyük bir heyecana sahne olan mücadele sonunda, beş yarışmacı Nef Sancaktepe’de 2+1 dairelerin sahibi oldu. Oyun sonrasında yarışmayı kazanan Hakan Hatipoğlu, Anıl Berk Baki, Turabi Çamkıran birer daire kazanırken Nagihan Karadere ve Murat Ceylan bir daireyi paylaştı. Tüm kazanan yarışmacılar büyük bir sevinç yaşarken Survivor tarihinin en büyük ödülü de sahiplerini bulmuş oldu.

Oyun sonunda kazanan yarışmacıları toplam 4 adet daire sahibi yapan Nef, aynı gün yaptığı duyuruyla, 0850 250 06 33’ü arayan ya da nef.com.tr’deki formu dolduran seyirciler için sadece 50 daireyle sınırlı özel bir avantaj sunduğunu açıkladı. Kampanyaya dahil olan projeler Nef Bahçelievler, Nef Çekmeköy, Nef Basın Ekspres, Nef Sancaktepe ve İş GYO ile birlikte geliştirilen İnistanbul Topkapı.

50 daireyle sınırlı kampanyaya katılan izleyiciler, İstanbul’un merkezi yerlerinde 350 bin TL’den başlayan fiyatlarla daire sahibi olma fırsatı yakaladı.

GAYRİMENKULDE EN YÜKSEK KREDİ NOTU NEF’İN

Son 3 yılda 4 milyar TL’yi aşan satış rakamıyla sektörünün lideri olan Nef, geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından yapılan değerlendirmede yüksek seviyede yatırım yapılabilir notu olan “A+” kredi notunun sahibi olmuş; böylece gayrimenkul sektöründe bu kredi notuna sahip tek firma unvanını elde etmişti.

EBRD İLE ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Dünyanın en iyi mimar ve tasarımcılarıyla çalışan ve ev sahiplerinin dilediği zaman evlerine onlarca oda eklemesini saplayan Foldhome sisteminin mucidi olan Nef, 2017’nin mart ayında EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile gayrimenkul projesi geliştirmek için dikkat çeken bir ortaklık anlaşmasına imza atmıştı. Nef, aynı zamanda geçtiğimiz sezon kendi liglerinde şampiyon olan FC Barcelona ve Galatasaray’ın da resmi sponsoru.

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Survivor Nef Sancaktepe

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